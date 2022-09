Mua 1 tấn mỡ bò không rõ nguồn gốc về nhà chế biến để bán kiếm lời

Ngày 6/9, nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một gia đình đang sơ chế hơn một tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc.

Theo đó, khoảng 17h ngày 5/9, sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên thường xuyên có những hoạt động nghi vấn tại nhà bà Nguyễn Thị Lương (65 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) nên đã tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện 9 bao tải màu đỏ và 24 bao tải màu xanh đựng mỡ bò không rõ nguồn gốc.



Tại đây, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Đội QLTT số 5 (Cục QLTT Hà Tĩnh) phát hiện phía sau vườn nhà bà Lương có 9 bao tải màu đỏ và 24 bao tải màu xanh đựng mỡ bò, ước tính khoảng hơn một tấn mỡ đã được chế biến.

Quá trình điều tra, bà Lương cho biết, toàn bộ số hàng trên là của Phan Nhật An (36 tuổi, trú tại phường 4, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), An là con rể bà Lương.

... Theo ước tính khoảng một tấn mỡ bò được Phan Nhật An chế biến để bán kiếm lời.



Làm việc với cơ quan chức năng, Phan Nhật An khai nhận, toàn bộ số mỡ bò trên do An thu mua tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh từ ngày (28/8) về chế biến để bán kiếm lời.

Khi được hỏi về giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số mỡ bò trên, An đã không cung cấp được.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Hương Sơn điều tra làm rõ.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết