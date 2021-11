Một phụ nữ bị nam thanh niên đuổi chém tới tấp ở quận 12

Ngày 15-11, chị T.T.T.D (SN 1991, tạm trú quận 12, TP HCM) cho biết đã trình báo Công an phường Hiệp Thành, quận 12 về việc mình bị một nam thanh niên rượt chém.

Chiều 8-11, chị D. đang bán rau trên đường Hiệp Thành 13 (đoạn trước chợ Hiệp Thành, phường Hiệp Thành) thì bị T.V.T. (khoảng 34 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành) cầm dao tới hăm dọa rồi dùng rựa đuổi chém.

Nơi xảy ra vụ việc

...

Chị D. hốt hoảng bỏ chạy vào một căn phòng thì T. đuổi theo chém liên tiếp vào cánh cửa. Tiếp đó, người này mở được cửa thì nắm tay lôi chị D. ra ngoài rồi chém nhiều nhát.

Lúc này, một người phụ nữ được cho là vợ của T. chạy đến can ngăn nhờ đó chị D. tháo chạy thoát thân.

May mắn là chị D. mặc áo khá dày nên các vết thương chỉ nhẹ ở tay và vai. Nguyên nhân có thể do trước đó chị D. và vợ của thanh niên này có xích mích trong việc mua bán ở chợ. Sự việc được camera ghi lại và công an đang vào cuộc làm rõ.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động