Một người nước ngoài ở Đà Nẵng trồng cần sa trong nhà vệ sinh

Chiều 28/9, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ toàn bộ số cây cần sa được một đối tượng người nước ngoài trồng trên tầng thượng của nhà mình với mục đích để sử dụng.

Ông W.D.R. và số cây cần sa trong nhà vệ sinh ở tầng thượng (Ảnh: Công an quận Ngũ Hành Sơn cung cấp).



Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà tại tổ 72 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn do ông W.D.R. (SN 1962), quốc tịch Úc cùng vợ là bà N.T.H.N. (SN 1987) quốc tịch Việt Nam làm chủ.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong phòng vệ sinh ở tầng thượng của ngôi nhà có trồng 4 cây cần sa với chiều cao trung bình mỗi cây gần một mét. Bước đầu làm việc, ông W.D.R. thừa nhận tự trồng cần sa trong nhà để sử dụng.

Tiến hành test nhanh, ông W.D.R. dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn tiến hành lập biên bản vụ việc và tiếp tục xác minh, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

