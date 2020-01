Một người đàn ông Trung Quốc say xỉn đi xe đạp bị phạt 500.000 đồng

Zing.vn đưa tin, ngày 7/1, trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết gần 1 tuần nay, đơn vị đã xử phạt 51 trường hợp vi phạm tham gia giao thông khi có nồng độ cồn với tổng số tiền 128 triệu đồng.

Trong số 51 trường hợp vi phạm, có ông Xiong Anl In (quốc tịch Trung Quốc) đi xe đạp bị xử phạt hành chính và tạm giữ xe.

Người đàn ông Trung Quốc say xỉn điều khiển xe đạp, bị lực lượng chức năng kiểm tra. (Ảnh: Dân trí)

Theo báo Tiền phong, trước đó vào tối ngày 4/1, Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Kỳ Trinh. Lúc này, tổ công tác phát hiện ông Xiong Anl In điều khiển xe đạp có biểu hiệu say xỉn nên yêu cầu kiểm tra.

Kết quả nồng độ cồn của ông Xiong Anl In là 0,667mg/lít khí thở lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ xe đạp để xử lý hành chính.

Tác giả: Hoàng Mai (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin