Một nam MC điển trai lộ ảnh 18+ 'vui chơi' tập thể, liền phải lên tiếng vì bị quay lén và hãm hại

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước loạt ảnh giường chiếu tập thể của một nhóm nam trong đó có cả Tuân Lê, vốn được biết đến là nam MC thường dẫn dắt các chương trình dành cho LGBT.

Được biết những bức hình của MC Tuân Lê cùng nhóm bạn bị lộ trên một nhóm chat. Quản trị viên đã dùng những hình ảnh này để cảnh báo về tình trạng bị chụp lén khi không tỉnh táo lúc “vui chơi” tập thể. Tuy nhiên cư dân mạng đã nhanh chóng lưu lại được và chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Tuân Lê vốn được biết là nam MC điển trai trong các chương trình cho LGBT.

Nhanh chóng sau đó, Tuân Lê cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân: "Chuyện là vài tháng trước mình buồn nên bạn mình rủ qua nhà uống rượu cùng mọi người. Mình có chuyện buồn và uống nhiều say quá nên lật không biết gì, các bạn thấy mình say nôn ói nên giúp mình thay đồ và đưa vào phòng nghỉ ngơi. Sau đấy thì có bạn là khách trong nhóm vào phòng và thực hiện quay lén mình lúc mình bí tỉ không biết xung quanh thế nào vì mình say quá rồi.

Tấm ảnh quan hệ tập thể không có mình trong đó và mình đã báo với bên đưa tin để điều chỉnh và hiện đã điều chỉnh lại rồi, mọi người có thể xem ảnh rõ để đối chứng, đừng xem ảnh che mờ rồi suy đoán. Sự việc chỉ có như thế thôi, và mình chỉ muốn nói trong sự việc này mình là nạn nhân của 1 người xấu.

...

Mình biết nhiều người không thích mình sẽ nhân cơ hội này để thêu dệt thêm theo hướng tiêu cực nên mình chỉ mong mọi người tỉnh táo. Tuân xin lỗi nếu đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chương trình và cộng đồng, và thêm điều tiêu cực cho những ngày chống dịch quá mệt mỏi, nhưng Tuân không chủ đích làm điều này. Cám ơn mọi người đã đọc!".

Hiện tại, câu chuyện của MC Tuân Lê vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng.

Tác giả: Xuân Kỳ

Nguồn tin: saostar.vn