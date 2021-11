Một lãnh đạo huyện bị tố hãm hiếp nữ nhân viên sau tiệc rượu

Sáng 12/11, trao đổi với phóng viên Nông nghiệp Việt Nam, bà M., đang sống tại thị trấn CT (xin tạm giấu tên địa phương - PV) là mẹ chồng của nạn nhân, khẳng định gia đình đã làm đơn gửi Công an và các cấp, tố cáo ông L.H.S, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo một huyện vì có hành vi hãm hiếp con dâu bà.

Ảnh minh họa



Theo bà M. kể lại, con dâu bà mới được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, còn chồng làm Công an huyện. Vào ngày hôm kia (10/11), con dâu bà được "triệu tập" đi liên hoan ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn. Trong tiệc rượu, con bà bị ép uống khá nhiều nên say, lúc trên xe về phải gục đầu vào một chị đồng nghiệp đi cùng.

Đến tầm khoảng hơn 18h cùng ngày, chiếc xe chở đoàn đến trước cửa một khách sạn gần cảng thị trấn. Lúc này, con dâu bà nhìn ra ngoài và lơ mơ hỏi 'sao lại đi đường này' thì ông H. - một cán bộ huyện đi cùng trên xe bảo đi ra đây đổ xăng. Sau đó mọi người xuống xe, đi vào trong khách sạn, trên tầng 2 lúc này đã bố trí sẵn một phòng hát karaoke.

'Mọi người đi vào thì con cô được một chị đi cùng đưa vào trong nhà vệ sinh để nôn. Xong con cô ra ngoài phòng vệ sinh nhắn tin cho chồng bảo đến đón về thì ông H. đến bảo con cô 'em ra mời các sếp vào hát'. Con nhà cô bảo 'em say lắm rồi, giờ các anh cứ bắt em hát là em ngã, không đi được nữa đâu'. Sau đấy con cô bị họ lôi vào phòng hát rồi bị ông S. hãm hiếp", bà M. kể.

...

Hãm hiếp xong, cô gái chạy được ra ngoài, xuống đường mượn chiếc điện thoại của một người bán xăng gần đó gọi điện cho chồng đến đón, đồng thời báo gia đình làm đơn tố cáo lên Công an huyện bị Bí thư S. hãm hiếp. Công an huyện cũng "khó xử" bởi ông S. là lãnh đạo địa phương nên đã bảo cô gái đừng tắm rửa gì để họ báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh. Ngay trong đêm hôm đó, Công an tỉnh đã cử gần 20 người xuống làm việc với ông S., lấy mẫu tinh trùng trong người nạn nhân đi giám định.

"Đơn nhà cô đã gửi đi khắp nơi, gia đình phải làm cho ra nhẽ, đừng nghĩ các ông là lãnh đạo muốn làm gì ai thì làm. Con nhà người ta đi làm việc nhà nước chứ không phải công cụ riêng để cho các ông ấy sử dụng. Ông ấy làm với đứa này được thì đứa khác cũng thế. Gia đình sẽ theo đến cùng bảo vệ danh dự cho con, còn sai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, chấp nhận đi tù", bà M. quả quyết.

"Con cô bị hãm hại chứ có phải đi cặp bồ bị bắt được đâu mà phải giấu giếm nên đừng ai khuyên gia đình rút đơn", bà M. bức xúc nói thêm.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an tỉnh xác nhận công an đang thụ lý vụ việc, khi nào có kết luận điều tra sẽ thông tin thêm.

Tác giả: Cường Vũ

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp Việt Nam