Một Á hậu vừa xác nhận sinh con đầu lòng cho ông xã doanh nhân ở tuổi 21, khoe visual 'đỉnh của chóp'

Mới đây sau thời gian dài giấu kín, Á hậu Nguyễn Tường San đã chính thức xác nhận việc có con đầu lòng với ông xã doanh nhân sau khi "về chung một nhà".

Theo đó tối 14/11, Á hậu Tường San bất ngờ công khai loạt ảnh khoe bụng bầu vượt mặt. Trên trang cá nhân, nàng Hậu 21 tuổi viết: "In love with a human that I haven’t met. Mới đó mà giờ đã có một cục yêu rồi" (Tạm dịch: Tôi đang yêu một người mà tôi chưa từng gặp).

Tường San mới đây đã khoe ảnh bụng bầu, xác nhận việc sinh con đầu lòng

Đây cũng là lần đầu tiên showbiz có một nàng Hậu sinh con ở độ tuổi khá trẻ. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Tường San cũng đã để lại lời chúc.

- Hoa hậu Lương Thùy Linh để lại lời chúc ngắn gọn: "Yêu lắm".

- Hoa hậu Trần Tiểu Vy hài hước trêu: "Mẹ bầu đẹp nhất khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ".

Á hậu Tường San khoe visual "đỉnh của chóp"

Vào tháng 3/2021, Á hậu Tường San khiến dân mạng chú ý khi xuất hiện với vòng bụng to bất thường sau 4 tháng kết hôn với ông xã doanh nhân.

Thời điểm này một số nguồn tin thân cận cho biết, nàng Hậu đã có tin vui ở tuổi 21, tuy nhiên chính chủ sau đó cũng không lên tiếng xác nhận.

Trước đó Tường San từng để lộ vòng bụng to bất thường trong một số sự kiện



Hồi tháng 12/2020, Á hậu Tường San chính thức thông báo lên xe hoa với bạn trai hơn 9 tuổi. Ông xã của cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và là thiếu gia có tiếng ở Hà thành.

Việc nàng hậu kết hôn khi vẫn trong nhiệm kỳ khiến nhiều người bất ngờ và dư luận bàn tán với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tường San trong lễ cưới



Tuy nhiên, cô nhanh chóng phủ nhận thông tin này và cho biết đã hoàn thành trách nhiệm của Á hậu 2 khi tham dự cuộc thi Miss International tại Nhật Bản. Cô cũng cho biết thêm, bản thân và ông xã đã hẹn hò hơn 1 năm và tiến tới hôn nhân khi đã đúng thời điểm.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn