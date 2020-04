Mở cửa bất cẩn, tài xế ô tô khiến người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe đầu kéo

Your browser does not support the video tag.

Do không chú ý quan sát trong lúc mở cửa xe, nam tài xế đã vô tình để cánh cửa va trúng một người phụ nữ đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường.

Va chạm xảy ra khiến nạn nhân loạng choạng tay lái, ngã xuống đường rồi bị chiếc xe đầu kéo chạy phía sau cán trúng. Chứng kiến vụ tai nạn, tài xế liền chạy tới gần rồi ôm đầu thất thần. Được biết vụ việc xảy ra vào 13h29 ngày 13/4, tuy nhiên chưa rõ địa điểm cụ thể.

Sau khi được đăng tải, clip ghi lại vụ tai nạn đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đây cũng được xem là một bài học để các tài xế chú ý quan sát hơn trong lúc mở cửa xe, tránh gây họa cho những người tham gia giao thông khác.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin