Mở cốp một xe hơi từ Đồng Nai ra Bắc Ninh, CSGT thấy một người Trung Quốc

Người Trung Quốc trốn trong cốp ôtô từ Đồng Nai ra Bắc Ninh bị CSGT Hà Tĩnh phát hiện - Ảnh: BÌNH AN

Sáng 21-8, đại diện chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phát hiện trường hợp tài xế ôtô chở người từ vùng dịch.

Cụ thể, vào khoảng 20h đêm qua 20-8, tổ công tác phát hiện ôtô 4 chỗ mang BKS 18A-219.44 đi ra Bắc có biểu hiện đáng nghi nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một người đàn ông đang nằm ở trong cốp xe nên đã yêu cầu người này ra ngoài. Người đàn ông này không mang theo giấy tờ tùy thân.

Tài xế xe là anh Nguyễn Bá Thuật (27 tuổi, trú xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định). Người này khai người đi cùng là anh Đào Văn Hiểu (28 tuổi), xe đi từ Đồng Nai ra miền Bắc.

Người đàn ông trong cốp xe có quốc tịch Trung Quốc (33 tuổi), Thuật được một người thuê từ Đồng Nai chở ra Bắc Ninh với giá 5 triệu đồng. Khi nào chở người đàn ông ra tới nơi thì mới nhận tiền công.

Cho người Trung Quốc trốn trong cốp xe từ vùng dịch ra Bắc Ninh lấy 5 triệu đồng - Clip: Công an cung cấp

Để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, Thuật đã cho người này trốn trong cốp xe.

Tổ trực chốt đã lập biên bản sự việc và đưa cả 3 người vào khu cách ly tập trung khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh).

Với hành vi trên, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, điều 14, nghị định 177/NĐ-CP.

Thời gian vừa qua tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện hàng trăm trường hợp chở người từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân, xử phạt hành chính số tiền gần 500 triệu đồng.

Tác giả: Ngọc Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ