Miền Bắc sắp hứng chịu đợt rét đậm, rét hại thứ 3 - khả năng có mưa tuyết

Sáng nay (5/1), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tổ chức cuộc gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin về đợt rét đậm, rét hại thứ 3 sắp tràn vào miền Bắc.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, khoảng ngày 7/1 tới đây, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Chiều và tối cùng ngày, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ; ngày 8/1 ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ông Trần Quang Năng,Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) thông tin về đợt rét ở miền Bắc sắp tới.



Ông Năng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ gần sáng ngày 7/1 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Từ đêm 7/1, trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá (tập trung ở vùng núi cao thuộc Hà Giang, Lào Cai).

Tại khu vực Hà Nội, từ chiều và đêm 7/1 có mưa nhỏ; từ đêm 7/1 trời chuyển rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Từ đêm 7/1 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Sang ngày 8/1, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C.

Cũng trong đợt rét này, các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Về cảnh báo gió mạnh, ông Năng cho biết: Trong ngày 7-8/1, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

"Về cường độ, đây là một đợt không khí lạnh mạnh, mặc dù vậy không mạnh bằng đợt thứ 2 (dịp Tết Dương lịch 2021 vừa qua) cả về nhiệt độ thấp nhất và gió mạnh nhất. Đợt rét này không thể so sánh được với đợt kỷ lục đầu năm 2016", ông Năng nói.

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho biết thêm, đợt rét này chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn đầu từ đêm 7/1 đến ngày 10/1: Trời rét + ẩm, nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp, trời không có nắng, nhiệt độ trung bình ngày thấp hơn đợt rét đậm, rét hại thứ 2 nên cảm giác rét hơn rất nhiều.

"Lần đầu tiên trong mùa Đông năm nay, chúng tôi đưa ra cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi trong đợt này. Khu vực có khả năng cao nhất là vùng núi cao thuộc Lào Cai, Lai Châu", ông Năng nhấn mạnh.

Giai đoạn thứ 2 từ ngày 11 đến ngày 13/1: Không khí lạnh được tăng cường thêm, nhưng sẽ chuyển sang trạng thái rét khô. Ban đêm nhiệt độ thấp, rét buốt, ban ngày nắng, nhiệt độ cao nên cảm giác không rét bằng giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ 2 này tương tự đợt thứ 2 vừa qua. Trong thời kỳ này khả năng xảy ra băng giá, sương muối ở vùng núi cao.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Còn theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Trong tháng 1 và tháng 2/2021, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế được dự báo có nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C.

"Các đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 và có khả năng kéo dài từ 5-7 ngày, kéo dài nhiều ngày hơn ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Đề phòng nhiệt độ giảm sâu, gây ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao", ông Lâm thông tin.

Từ đầu mùa Đông năm 2020 (âm lịch) đến nay, miền Bắc đã hứng chịu 2 đợt không khí lạnh có cường độ mạnh: Đợt 1 bắt đầu từ ngày 15/12/2020; đợt 2 bắt đầu từ đêm 29/12/2020 (đợt này được so sánh ngang ngửa với đợt rét kỷ lục vào tháng 1/2016) và đợt là 3 dự báo sẽ bắt đầu vào ngày 7/1/2021 tới đây.

