Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, trời chuyển rét sâu nhất trong 40 năm qua

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (07/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng trưa và chiều nay (07/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Từ đêm nay (07/11), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ; từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay 07/11, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Từ ngày 09/11 trời hửng nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên gần sáng và nay (07/11), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 09/11 trời hửng nắng.

...

Từ chiều nay (07/11), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 08/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 07/11, trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ; từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Về đợt rét này, các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, đây sẽ là một đợt rét khô, với kiểu thời tiết trời nắng ban ngày và rét sâu về đêm.

Cũng theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, đây có thể xem là đợt rét nhất cùng thời kỳ trong vòng 40 năm qua ở Bắc bộ. Cụ thể, vào đầu tháng 11/1981, cũng ghi nhận có một đợt rét kiểu này. Số liệu thời đó ghi lại nhiệt độ tại Láng cũng vào ngày 7/11/1981 đã giảm xuống chỉ còn từ 14-16 độ C, nhiệt độ thấp nhất mấy ngày sau đấy còn xuống đến 11-13 độ C và ở trạm Sa Pa nhiệt độ thấp nhất là 2,9 độ C.

Còn theo dự báo, đợt rét vào cuối tuần này là đợt rét khô, không phải rét ẩm ướt như vừa qua nên khá dễ chịu. Ngày nắng hanh, mức nhiệt từ 21 -24 độ C, về đêm từ 14 - 15 độ C.

Tác giả: HẠ VŨ

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn