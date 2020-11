Mẹ thuê người bắt cóc con gái: Tiết lộ sốc về em trai

Trong vụ chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, vợ chủ quán cà phê T.G , xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bị mẹ ruột là bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, Xã Long An, huyện Long Hồ, tạm trú phường Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê người bắt cóc, một đại diện ấp An Hiệp cho biết nguyên nhân không hẳn do bà Chi ngăn cấm tình cảm của chị Hằng mà xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc.

Theo người này, trước khi quen anh Trần Ngoại Giao (30 tuổi), chị Hằng có quen biết với một người đàn ông giàu có, tuy nhiên sau đó họ chấm dứt quan hệ và chị Hằng về địa phương sinh sống rồi có tình cảm với anh Giao. Giữa hai người họ yêu nhau cũng khoảng trên hai năm và kết hôn với nhau được 5-6 tháng.

Tuy nhiên trong lễ cưới của họ đều không có mặt gia đình bố mẹ hai bên, chỉ có một số bạn bè của cô dâu chú rể chứng kiến.

Sau khi nên duyên vợ chồng, đôi vợ chồng mở quán cafe ở địa phương kinh doanh. Anh Giao bản tính hiền lành chăm chỉ, không có xích mích với ai, ngoài kinh doanh người này còn đi lấy dừa khô về bán. Chứng kiến vợ bị đối tượng lạ bắt đi, người đàn ông này đã dùng dụng cụ lột vỏ dừa đâm khiến một người tử vong.

Trần Ngoại Giao đang bị tạm giữ để điều tra



Nói thêm về quan hệ giữa chị Hằng và bà Chi, người đại diện ấp An Hiệp nhận định: "Bà Chi có hai người con là chị Hằng và Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi). Sau khi chồng bà mất, bà về địa phương sinh sống cùng con trai.

Mặc dù ít tuổi nhưng người con trai bà Chi đã dính vào tệ nạn xã hội. Thậm chí khi con gái là chị Hằng và địa phương lên phương án đưa Nhựt đi cai nghiện nhưng bà Chi cũng không đồng ý.

Suốt thời gian trước đó, chị Hằng luôn chu cấp tiền bạc cho hai mẹ con bà Chi, nhưng khi biết chuyện em trai nghiện và không bảo được mẹ đưa em đi cai nên chị Hằng không chu cấp nữa khiến hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí trước đó gia đình bà này đã phải nhờ địa phương can thiệp, hòa giải vụ đất đai.

...

Theo đó chị Hằng đứng tên nhiều mảnh đất ở địa phương có giá trị khoảng 5-7 tỷ đồng, bà Chi muốn chị Hằng chia cho em trai nhưng chị Hằng không đồng ý. Theo lời người này thì từ trước đến nay chị chu cấp cho mẹ con bà Chi, do em trai hút chích và chị đã lên tiếng nhiều lần nhưng mẹ vẫn chiều nên chị cắt viện trợ.

Sau sự việc lần đó giữa hai bên vẫn chưa hết căng thẳng. Thậm chí em trai chị Hằng cũng đã nhiều lần cầm dao đến đe dọa tuy nhiên chưa dám làm".

Hiện trường vụ án.



Trong một diễn biến mới, người em trai có liên quan đến vụ việc bắt cóc nữ chủ quán trước đó bỏ trốn hiện đã ra đầu thú.

Nghi can Trần Ngoại Giao hiện bị tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người. Ngoài ra, công an cũng tạm giữ, câu lưu 4 nghi can khác để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 15/11, một nhóm 6 người đi ôtô 7 chỗ dừng trước quán cà phê Tâm Giao trên QL53 (thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) rồi cầm bình xịt hơi cay, đi vào khống chế chị Hằng để đưa lên ôtô.

Lúc này, Giao đang hái dừa phía sau vườn nghe tiếng vợ la hét nên lao ra giải cứu vợ khỏi nhóm đối tượng.

Bị nhóm đối tượng chống trả bằng cách xịt hơi cay vào mặt nên anh Giao cầm thanh sắt có mũi nhọn đâm về phía nhóm các đối tượng khiến Nguyễn Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nhập viện cấp cứu.

