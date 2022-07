Mẹ đi làm về phát hiện con gái tử vong bất thường trên gác còn con rể thì biến mất

Ngày 25/7, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP HCM) truy tìm Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) nghi liên quan đến vụ án mạng trên địa bàn.

Công an TP Thủ Đức phát thông báo truy tìm Phúc. Ảnh: Zingnews



Theo điều tra, tối 24/7, bà T.T.P.T. (42 tuổi, quê Sóc Trăng) đi làm về phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu (TP Thủ Đức) thì phát hiện con gái tên S.T.C.T. (23 tuổi) nằm bất động trên gác. Bà T. đến kiểm tra thì thấy con đã tử vong.

Nghi con gái bị sát hại nên người mẹ đã trình báo cơ quan công an.

Bước đầu, người mẹ cho biết con gái đã có chồng tên là Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê Châu Phú, An Giang). Thời điểm phát hiện vụ việc Phúc không có ở nhà trọ.

... Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: NLĐ



Cũng theo bà T., khoảng một tuần trước, Phúc và chị T. có cãi nhau. Nghi can bóp cổ chị T. và được mẹ vợ can ngăn. Người chồng sau đó uống thuốc trừ sâu để tự tử và được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Công an tình nghi Phúc có liên quan đến cái chết của chị T. nên đang truy tìm.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn