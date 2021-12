Mẹ đang mang thai chở con gái 13 tuổi ra cầu để tự tử thì được cảnh sát ngăn kịp thời

Cảnh sát ngăn 2 mẹ con chị Y. có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngày 27/12, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, lực lượng Công an thị trấn Nam Đàn vừa kịp thời giải cứu 2 mẹ con có ý định nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn với chồng.

Theo đó, khoảng 8h15' sáng 26/12, chị Nguyễn Thị H.Y. (36 tuổi, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) chở con gái Nguyễn Thị T. (13 tuổi) ra đứng trên cầu sông Đào (khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn). 2 mẹ con chị Y. mặt buồn bã với ý định sẽ nhảy xuống sông tự tử.

Lúc này, một số người dân đi ngang thấy 2 mẹ con đứng trên cầu có nhiều biểu hiện bất thường nên lập tức trình báo cơ quan công an.

... Sau hơn 20 phút thuyết phục, động viên, mẹ con chị Y. đã ổn định tâm lý và theo cảnh sát về nhà.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Nam Đàn phối hợp cùng Công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi, lực lượng công an tiếp cận 2 mẹ con để nói chuyện, thuyết phục người mẹ từ bỏ ý định tự tử. Sau chừng 20 phút, cả 2 mẹ con đã được trấn an tinh thần, đồng ý theo xe công an trở về nhà.

Theo ông Hải, qua nắm bắt tình hình, cháu T. là con riêng của chị Y. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gần đây chị Y. buồn bã vì chuyện gia đình, thường bị chồng hắt hủi.

"Người phụ nữ này đang mang thai 2 tháng với người chồng thứ 2. Cũng may anh em phát hiện và can ngăn kịp thời" - ông Hải nói.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ