MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị FBI mời làm việc liên quan COVID-19

Theo đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên viết trên trang cá nhân rằng: “Vàng thật không sợ lửa. Sau khi đăng video clip đi thử máu thì một số người cho rằng tôi đã đưa thông tin sai lệch và như vậy đã gián tiếp giúp tay cho một cơ sở lừa đảo. Họ đã lập tức và liên tục gọi lên trình báo với FBI để mở hồ sơ điều tra.

FBI đã gọi đến công ty của tôi để tìm tôi, sau khi nhận được tin nhắn của cô thư ký, tôi lập tức liên lạc FBI và hẹn gặp. FBI gửi hai người đến gặp tôi: Một đặc vụ người Mỹ và một đặc vụ người Mỹ gốc Việt. Họ hỏi tôi rất kỹ về các chi tiết: Cô có làm việc cho M.D (bác sĩ xét nghiệm cho nữ MC) không, loại test kit cô thử là loại gì (igG/igM Rapid Test from Korea), cô thử làm sao, M.D đã nói gì với cô, đã gửi gì cho cô… Sau khi nói chuyện với tôi, họ nói sẽ tiếp tục điều tra bác sĩ M.Đ”.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Cuối cùng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khẳng định : “Đến hôm nay, tôi nhận được tin từ FBI như sau: “We concluded there is no fraud” (Chúng tôi kết luận là không có gì gian lận cả). Thưa quý vị đối với tôi, ở đời không có gì quan trọng hơn danh dự của mình. Tôi có thể lầm sai nhưng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện lừa đảo. Tôi cám ơn tất cả những bạn và các fans đã luôn tin tưởng ở con người và lương tâm của tôi”. Cùng với bài viết, nữ MC hải ngoại còn đăng kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn FBI gửi mình cũng như toàn bộ thông tin liên quan.

Trước đó, vào ngày 21/3, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải bài viết nói về việc gia đình cô đi xét nghiệm nhanh virus SARS – Cov -2 bằng test kit (bộ xét nghiệm) của Hàn Quốc từ một cơ sở y tế của bác sĩ M.D. Ngay sau đó, nữ MC hải ngoại gặp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng người Việt tại Mỹ vì họ cho rằng cô đã nhận tiền từ M.D (bác sĩ gốc Việt - chủ cơ sở y tế mà gia đình Kỳ Duyên đến xét nghiệm) để quảng cáo cho sản phẩm chưa được cơ quan chức năng của Mỹ cấp giấy phép.

Theo trang Orange County Register, bác sĩ Michael Dao là một trong những người đầu tiên có bộ kiểm tra nhanh virus SARS-CoV-2 tại Mỹ. Bộ kiểm tra này cho kết quả nhanh sau 10 phút bằng cách xét nghiệm máu từ đầu ngón tay, tuy nhiên, bộ xét nghiệm này chưa được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép.

Tác giả: LỘC LIÊN

Nguồn tin: Báo tiền phong