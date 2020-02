Mazda CX-5 chỉ còn hơn 800 triệu đồng, cạnh tranh Hyundai Tucson

Mazda CX-5 mới giảm giá cao nhất 50 triệu đồng trong tháng 2/2020



Trong phân khúc crossover 5 chỗ cỡ C tại Việt Nam hiện nay, Mazda CX-5 cạnh tranh với đối thủ Hyundai Tucson - mẫu xe vừa bất ngờ ghi tên vào danh sách ô tô bán chạy nhất tháng 1/2020. Để tăng sức cạnh tranh, Mazda CX-5 giảm giá toàn bộ tất cả các phiên bản, cao nhất 50 triệu đồng trong tháng 2/2020.

Cụ thể, Mazda CX-5 mới sẽ được giảm giá từ 30 – 50 triệu đồng tùy từng phiên bản. Mazda New CX-5 Deluxe 2.0 có giá bán thực tế 859 triệu đồng (giảm 40 triệu đồng), bản Luxury 2.0 chỉ còn 899 triệu đồng (giảm 50 triệu đồng và Premium 2.0 có giá chỉ 949 triệu đồng (giảm 40 triệu đồng). Đối với Mazda New CX-5 Signature 2.5, phiên bản 2WD giảm giá 40 triệu đồng, có giá bán thực tế trong tháng 2 chỉ 979 triệu đồng. Hai bản còn lại là i-Activsense 2WD và AWD có giảm giá 30 triệu đồng, có giá bán thực tế lần lượt 1,039 và 1,119 tỷ đồng.

Các khách hàng mua Mazda CX-5 mới cũng sẽ được tặng thêm bộ phụ kiện cao cấp trong tháng 2/2020.

Mazda CX-5 mới bản Signature 2.5 i-Activsense có những công nghệ an toàn hàng đầu

Tuy giảm giá nhưng trên thị trường hiện nay, so về giá bán, Mazda CX-5 vẫn cao hơn so với Hyundai Tucson. Mẫu crossover 5 chỗ Tucson hiện có giá bán chỉ từ 775 – 910 triệu đồng. Nhưng bù lại, trên các phiên bản trang bị gói an toàn i-Activsense, Mazda CX-5 có các công nghệ nổi bật hơn so với đối thủ như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Bên cạnh đó, Mazda CX-5 cũng có các phiên bản sử dụng động cơ 2.5L, cho công suất 188 mã lực, mạnh mẽ hơn các phiên bản động cơ xăng trên Hyundai Tucson. Tuy nhiên, mẫu xe tới từ Hàn Quốc lại có lợi thế khi phiên bản máy xăng cao cấp nhất sử dụng động cơ tăng áp chỉ 1.6L, nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu và có cả phiên bản máy dầu được nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng.



