Máy cày đang chạy bất ngờ lao xuống kênh, 2 người tử vong

Sáng 26/4, lực lượng chức năng huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) và Đỗ Thuận Thiên (SN 2000) - cả hai cùng ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng.

Thời điểm chiếc máy cày lao xuống kênh (Ảnh: Cắt từ clip)

Khoảnh khắc máy cày lao xuống kênh nước, 2 người tử vong (Clip quay lại màn hình).

Thông tin ban đầu, trưa 25/4, anh Dũng điều khiển xe máy cày đến khu vực kênh Phước Hòa thì bất ngờ bị mất lái lao xuống kênh. Ngay khi gặp sự cố, anh Dũng cố gắng vùng vẫy, thoát ra khỏi xe nhưng bị dòng nước cuốn trôi.

Lúc này, anh Đỗ Thuận Thiên phát hiện vụ việc nên chạy đuổi theo rồi nhảy xuống kênh ứng cứu. Do dòng nước chảy siết nên cả 2 người bị cuốn trôi, mất tích.

Hai người bị nước cuốn trôi (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận tin báo, nhiều lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Hơn 19h tối cùng ngày, thi thể anh Dũng được tìm thấy. Chiếc máy cày gặp nạn cũng được trục vớt trong đêm.

Máy cày gặp nạn được trục vớt (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến 7h sáng 26/4, thi thể anh Thiên được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa lên bờ.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí