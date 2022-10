Lần đầu được giới thiệu năm 1990, trải qua 6 thế hệ đã có hơn 10 triệu chiếc Elantra được bán trên toàn cầu. Đến nay, vẫn chưa có mẫu xe nào của Hyundai vượt qua được con số này. Thế hệ thứ 7 của Elantra với những cải tiến vượt bậc về thiết kế, công nghệ, vận hành,… đã nhanh chóng nhận được các giải thưởng danh giá do các tổ chức uy tín trao tặng: Xe của năm tại Bắc Mỹ, Xe đáng mua nhất (Best Buy Award),…

Hyundai Elantra thế hệ hoàn toàn mới được sản xuất và phân phối bởi Hyundai Thành Công với tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt cho khách hàng Việt Nam.

Elantra 2023 sở hữu ngoại hình đẹp mắt dựa trên cảm hứng thiết kế “Sensous Sportiness”- Thể thao gợi cảm. Điểm nhấn đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế này là sự hài hòa giữa 4 yếu tố cơ bản: Tỷ lệ, kiến trúc, kiểu dáng và công nghệ, vừa tạo ra cá tính riêng cho một chiếc sedan thể thao nhưng lại vẫn đậm dấu ấn triết lý Hyundai. Bằng việc lấy khách hàng làm vai trò trung tâm, Hyundai đang tạo nên một sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu với những phong cách và bản sắc riêng, nâng cao giá trị hướng tới người tiêu dùng.

Mẫu xe Hyundai Elantra 2023 ra mắt tại Việt Nam: Giá từ 599 triệu đồng



Xe sở hữu kích thước lớn hơn thế hệ cũ với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.430 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.720 (mm) đem đến một không gian rộng và thoáng hơn.

Thiết kế ngoại thất nổi bật ở phiên bản N-line, Elantra trang bị lazang 18 inch, lớn nhất phân khúc. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trên xe được thiết kế mang tính nhận diện cao hơn với lưới tản nhiệt trước gắn logo N Line, bên cạnh là ốp trang trí mới bên viền hốc gió vừa giúp tăng khả năng làm mát động cơ, vừa cải thiện khả năng khí động học tổng thể, cánh gió sau, bộ khuếch tán gió N Line và miệng ống xả mạ chrome.

Elantra All New sở hữu một không gian nội thất tinh tế và phong cách với vật liệu da cao cấp kết hợp cùng những chi tiết bằng kim loại. Đây là phong cách thiết kế “Streamliner” với sự liền mạch từ không gian đến các chi tiết đặt trong. Phong cách này đem tới cảm giác cho người lái và hành khách được bao bọc trong một chiếc “kén” bảo vệ như khoang lái của một chiếc phi thuyền.

Elantra All New sở hữu một không gian nội thất tinh tế và phong cách với vật liệu da cao cấp kết hợp cùng những chi tiết bằng kim loại



Xe được trang bị ghế ngồi bọc da cùng chức năng sưởi và làm mát ghế với các lỗ thoát khí nhỏ, đem đến cảm giác dễ chịu cho người lái. Bảng taplo xe nổi bật với màn hình giải trí 10,25 inch cảm ứng hỗ trợ Apple Carplay/ Android Auto. Màn hình thông tin của xe cũng là dạng Digital 10,25 inch sắc nét, hiển thị chủ đề theo Drive Mode của xe hoặc theo sở thích của chủ xe.

...

Elantra 2023 sở hữu những trang bị cao cấp khác: Phanh tay điện tử, autohold, chìa khóa thông minh Smartkey cùng nút bấm khởi động Start/Stop engine kết hợp khởi động từ xa, sạc không dây chuẩn Qi, lẫy chuyển số sau vô lăng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, cốp điều khiển từ xa thông minh, điều khiển hành trình Cruise Control, cảm biến đèn và gạt mưa tự động, kính lái chống sương mù tự động... Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Vô lăng xe tích hợp các nút điều khiển thông số cài đặt, chuyển nhạc, nhận cuộc gọi đảm bảo tính tiện lợi và an toàn khi vận hành. Cốp xe có dung tích 402L, đem đến không gian chứa đồ thỏa mái cho người dùng.

Phiên bản Elantra N-line sẽ được cá nhân hóa mang phong cách thể thao hơn với nội thất đen chỉ đỏ, logo N-line xuất hiện ở nhiều vị trí. Đặc biệt, ghế ngồi của Elantra N-line được chế tạo ôm người hơn với cảm hứng từ các mẫu xe đua, giúp người lái tự tin và chính xác hơn ở mỗi cú đánh lái.

Elantra All New được sử dụng hệ thống khung gầm hoàn toàn mới mang mã hiệu K3 - Platform thay thế cho hệ thống mang mã hiệu J6 - Platform của thế hệ trước. Thế hệ khung gầm này có nhiều cải tiến đặc biệt, đem đến một chiếc xe thú vị, hấp dẫn hơn. Hệ khung gầm này chỉ nặng 280kg, nhẹ hơn đến 15% so với thế hệ trước.

Hyundai Elantra 2023 tại thị trường Việt Nam được trang bị thế hệ động cơ SmartStream hoàn toàn mới, đem đến hiệu suất vận hành ấn tượng.

Hyundai Elantra 2023 tại thị trường Việt Nam được trang bị thế hệ động cơ SmartStream hoàn toàn mới, đem đến hiệu suất vận hành ấn tượng



Elantra All New được trang bị Drive Mode 4 chế độ lái Eco (tiết kiệm) - Normal (thông thường) - Sport (thể thao) - Smart (thông minh) hệ thống sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống truyền động của xe: vô lăng, hộp số, chân ga,… nhằm tạo ra sự khác biệt về cảm giác lái cũng như khả năng hoạt động của xe.

Xe được trang bị hàng loạt những công nghệ và tính năng an toàn hữu ích cho người sử dụng: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, Hệ thống cân bằng điện tử ESC, Hệ thống kiểm soát thân xe VSM, Hệ thống chống trộm Immobilizer, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, Hệ thống 8 cảm biến trước và sau, Hệ thống an toàn 6 túi khí.

Giá bán bản tiêu chuẩn là 599 triệu đồng; bản đặc biệt 1.6 là 669 triệu; bản đặc biệt 2.0 giá 729 triệu và bản Turbo giá 799 triệu.

Hyundai Elantra 2023 được Hyundai Thành Công sản xuất và lắp ráp trên dây chuyền công nghệ được chuyển giao trực tiếp từ Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc với các tiêu chuẩn kiểm định sản phẩm đạt chất lượng toàn cầu. Xe được phân phối với 6 màu sắc: đen, trắng, bạc, vàng cát, xanh, đỏ với giá bán lẻ khuyến nghị: bản tiêu chuẩn là 599 triệu đồng; bản đặc biệt 1.6 là 669 triệu; bản đặc biệt 2.0 giá 729 triệu và bản Turbo giá 799 triệu; cùng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Công Thương