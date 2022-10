Mâu Thủy bất ngờ công bố thông tin mang bầu 6 tháng, còn tiết lộ tên nhóc tỳ

Mới đây trên trang cá nhân, Mâu Thủy đã bất ngờ công bố thông tin mang bầu khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Mâu Thủy cho biết "tin vui" này đến với cô trong thời điểm bất ngờ nhất và đây chính là điều thiêng liêng mà Mâu Thủy luôn nghĩ đến.

Những hình ảnh được Mâu Thủy chia sẻ.



Nàng Hậu chia sẻ: "Trước đây lúc 18, 19 tuổi Thuỷ từng mong muốn năm 24 tuổi mình sẽ có con. Nhưng tới 24 tuổi lúc ấy đang vui đang chơi hết mình còn nhiều điều chưa làm được, và những ước mơ của mình đang thực hiện và 24 tuổi vẫn còn trẻ chán, chắc thôi 28 tuổi nhé Thuỷ ơi.



Và 28 tuổi nhiều biến cố xảy ra, điều kiện không thuận lợi để thực hiện chuyện sẽ có con nên Thuỷ để lời hứa hẹn này cho thời gian sau. Nhưng có 1 người chị hỏi Thuỷ rằng: 'Thuỷ, em có từng có suy nghĩ làm single mom không?'



'Không, em chưa bao giờ muốn như vậy, em rất may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc, và em cảm nhận rất rõ ràng sự đầy đủ cảm xúc trọn vẹn đó và em mong muốn sau này con em cũng sẽ có được điều ấy. Sinh muộn chút cũng được, tại vì em nghĩ những single mom chắc phải mạnh mẽ lắm, mà em chưa đủ mạnh mẽ như vậy'".

...



Cho đến đầu năm 2022, thời điểm Mâu Thủy vẫn chưa nghĩ mình chưa đủ để sinh con bởi do công việc, cuộc sống thì tin vui lại bất ngờ đến với cô nàng. Mâu Thủy còn cho biết con của cô có biệt danh là Mâu Con.



"Và thế là Mâu Con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiều sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình. Mới có 2 tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui đang chơi bất ngờ làm mẹ.



May sao có ba của Mâu Con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay Mâu Con đã được 6 tháng cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con cô dì chú bác. Không mong gì hơn chỉ mong con khoẻ và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này", Mâu Thủy trải lòng.

Mâu Thủy cho biết nhóc tỳ đến với cô một cách bất ngờ.



Ngay sau khi công bố tin vui, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn dân mạng đã để lại lời chúc mừng Mâu Thủy, đồng thời trông chờ ngày cô nàng hạ sinh nhóc tỳ, được bồng bế nhóc tỳ trên tay.







Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn