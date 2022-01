Mâu thuẫn việc chỗ đỗ xe, Vụ phó "vung tay" thẳng vào mặt người phụ nữ

Ngày 5-11, đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết lãnh đạo cơ quan này đang tiến hành họp bàn, xem xét tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), để làm rõ vụ việc ông này xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ôtô đang gây xôn xao dư luận.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại sự việc - Video an ninh

...

Trước đó, một đoạn clip được đưa lên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh ông Vũ Văn Thắng đến bấm chuông nhà hàng xóm ở phường Láng Thượng (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Sau đó, một người phụ nữ đi ra và giữa hai người đã có "lời qua tiếng lại" liên quan đến chỗ đỗ ôtô.

Sau đó, ông Thắng đã "vung tay" vào mặt người phụ nữ hàng xóm khiến chị này ôm mặt kêu la. Ngay lập tức, chồng của chị này từ trong nhà chạy ra chống trả, đánh lại ông Thắng.

Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu ông Vũ Văn Thắng làm giải trình toàn bộ sự việc và trao đổi, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về hình thức xử lý phù hợp.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động