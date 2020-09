Mâu thuẫn trong quán nhậu, một nam thanh niên bị đâm chết

Theo thông tin từ Cơ quan chức năng Công an TP HCM, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông thiệt mạng.

Theo đó, lực lượng chức năng Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ vẫn đang phối hợp với Công an quận 12, Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm nhóm đã truy sát khiến anh H.C.P. (SN 2001, quê An Giang) thiệt mạng.

Anh P. bị nhóm đối tượng truy sát đến cùng, do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó (ảnh minh họa).

Theo nội dung vụ việc, khuya 20/9, anh P. ngồi nhậu cùng với hai người bạn nữ tại quán hải sản trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Nhậu được một lúc, nhóm anh P. xảy ra mâu thuẫn với một nhóm 8 người ngồi bàn khác trong quán nhậu.

Anh P. bị nhóm đối phương dùng hung khí và vỏ chai bia tấn công. Bị chém, anh P. lấy xe máy bỏ chạy vào một bãi xe ở đường Tân Thới Nhất 08 (quận 12) lẩn trốn.

Mặc dù P. đã bỏ trốn nhưng nhóm đối phương vẫn truy đến cùng. Khi nhóm người này đến thì 3 người trong bãi xe cũng ra xem. Lầm tưởng 3 thanh niên này là đồng bọn của P. nên nhóm thanh niên lao vào chém khiến 2 người là nhân viên bãi xe bị thương.

Sau khi nhóm người này bỏ đi, người dân đưa hai nhân viên bãi xe và P. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, P. tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tích cực lấy lời khai nhân chứng, người liên quan và trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ việc.

