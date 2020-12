Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm nữ sinh lớp 10 lao vào hỗn chiến bằng mũ bảo hiểm

Mới đây, một clip ghi lại cảnh 2 nhóm nữ sinh được cho là ở Quảng Bình đã thách đấu rồi dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau loạn xạ khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Hình ảnh hai nhóm nữ sinh ở tỉnh Quảng Bình lao vào đánh nhau gây xôn xao mạng xã hội

Ông Hoàng Văn Hải - Hiệu trưởng trường THCS và THPT Hóa Tiến, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã xác nhận sự việc nhóm nữ sinh của trường tham gia đánh nhau với nhóm nữ sinh khác của trường THPT huyện Minh Hóa.

Nhóm nữ sinh của trường THCS và THPT Hóa Tiến được xác định có khoảng 4 - 5 em đang học lớp 10. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook từ trước.

Theo clip được lan truyền trên mạng xã hội cách đây khoảng 4 - 5 ngày cho thấy, hai nhóm nữ sinh cùng với nhiều nam sinh gặp nhau trên một con đường thuộc xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa để nói chuyện.

...

Sau một hồi lời qua tiếng lại với nhau, hai nhóm nữ sinh đã lao vào, dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào các vùng hiểm như mặt, lưng, đầu,... của nhau.

Một số nam học sinh khác có mặt tại hiện trường để cổ vũ không những không can ngăn mà sau đó còn dùng điện thoại quay lại và phát tán trên Facebook, gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Minh Hóa đã chỉ đạo Công an xã Hồng Hóa vào cuộc xác minh.

Hiện cơ quan chức năng đã làm việc với gia đình các nữ sinh tham gia ẩu đả, đồng thời nhà trường cũng yêu cầu các học sinh có liên quan làm bản tường trình về vụ việc để có hướng xử lý, kỷ luật kịp thời.

Tác giả: Nhật Minh - CTV

Nguồn tin: saostar.vn