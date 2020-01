Mâu thuẫn lúc bắt khách, nữ tài xế taxi đập ô tô Grab

Xe ô tô bị đập méo phần đầu. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 6/1, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tiếp nhận và đang xử lý vụ nữ nhân viên điều hành của hãng taxi Tiên Sa dùng đá đập ô tô của tài xế Grab.

Theo đó, ngày 5/1, anh T.Đ.H. (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) điều khiển ô tô 75A-132.82 đến khu vực Chợ Hàn ở đường Hùng Vương (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) để đón khách đặt qua phần mềm Grab.

Trên đường đón khách, giữa anh H. và chị L.T.T. (34 tuổi, nhân viên điều hành hãng taxi Tiên Sa) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Nguyên nhân trên Zing.vn cho biết, anh H. và chị L. xảy ra mâu thuẫn do tranh giành khách. Sau đó, nữ nhân viên taxi cầm hòn đá đập vào ôtô của anh H.

Đáng chú ý, toàn bộ sự việc được người dân quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội. Nhận được thông tin vụ việc, Công an phường Hải Châu 1 đã mời hai bên đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận do nóng tính dẫn đến hành động trên. Người phụ nữ gửi lời xin lỗi đến anh H. và cam kết sẽ bồi thường thiệt hại và được nam tài xế chấp nhận. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý những vi phạm khác của 2 người liên quan trong vụ việc.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Doisongplus.vn