Mâu thuẫn, em vợ dùng dao đâm anh rể tử vong

Ngày 23-2, Công an huyện Đắk Hà phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum điều tra vụ án em vợ đâm chết anh rể do mâu thuẫn trong cuộc nhậu.

Trước đó, A Chan (trú thôn Đắk Kđem, xã Đắk Ngọk, huyện Đắk Hà) sang nhà mẹ vợ nhậu với em vợ là A Lãi (SN 1991, ngụ thôn Đắk Kđem). Trong lúc nhậu, ghè rượu cần hết nước nên A Lãi đề nghị chở A Chan đi lấy thêm nước. Tuy nhiên, A Chan không đồng ý nên giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ em vợ đâm anh rể tử vong - Ảnh công an cung cấp

Trong lúc tức giận, A Chan về nhà lấy dao chém vào tay khiến A Lãi bị thương. Bị chém, A Lãi đã chạy vào bếp lấy dao đâm trúng ngực A Chan. Sau đó, A Lãi tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào vùng lưng và đầu của A Chan.

Tuy được người dân đưa đi đưa đi cấp cứu, nhưng A Chan đã tử vong sau đó với 3 vết thương , trong đó có một vết thương thấu tim.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đắk Hà đã có mặt điều tra làm rõ vụ việc và bắt giữ A Lãi để điều tra về hành vi giết người.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn gốc: Báo Người lao động