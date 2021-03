Màn ăn mừng gây xúc động mạnh của 'bệnh binh' Chelsea

Your browser does not support the video tag.



Đội trưởng Thiago Silva của Chelsea thể hiện phẩm chất thủ lĩnh tuyệt vời dù phải theo dõi trận đấu trên khán đài. Trung vệ này liên tục hò hét, thúc giục các đồng đội phòng ngự để bảo toàn tỉ số vào thời điểm Chelsea đang dẫn trước một bàn.

Và khi Emerson ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho Chelsea, Thiago Silva đã không kiềm chế được cảm xúc. Anh nhảy cẫng lên, chạy lên xuống khán đài để ăn mừng cùng hai người đồng đội bị treo giò là Mason Mount và Jorginho. Trung vệ người Brazil còn suýt trượt chân ngã do mải mê ăn mừng. Hình ảnh này đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Chelsea và thể hiện tầm ảnh hưởng cực lớn của trung vệ Thiago Silva trong phòng thay đồ của đội bóng thành London.

...

Trung vệ Thiago Silva đã có thể tập luyện trở lại sau chấn thương nhưng vẫn chưa rõ ngày ra sân vì thể lực không đảm bảo.

"Tình hình của Thiago Silva rất khả quan. Cậu ấy tập luyện trở lại cùng đồng đội nhưng chưa có thể trạng tốt nhất. Đó là lý do vì sao không thể ra sân trong những trận gần đây của Chelsea. Nhiều khả năng, Thiago Silva tiếp tục vắng mặt trong trận đấu với Sheffield ở FA Cup cuối tuần này và chỉ trở lại sau loạt trận của ĐTQG. Tammy Abraham cũng chưa bình phục chấn thương và sẽ ngồi ngoài", HLV Tuchel nói sau trận đấu.

Tác giả: MẠNH TÙNG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong