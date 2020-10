Mái taluy âm đê biển trăm tỷ ở Hà Tĩnh xói lở nghiêm trọng sau mưa bão

Xói lở nghiêm trọng mái taluy âm Dự án tuyến đê biển huyện Nghi Xuân giai đoạn I

Những ngày cuối tháng 9/2020, PV Báo Giao thông có mặt tại Dự án tuyến đê biển huyện Nghi Xuân giai đoạn I đoạn qua xã Cương Gián.

Theo ghi nhận, phía giáp biển, các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành việc áp mái bằng các tấm bê tông; ở hai đầu cũng đã đổ xong bê tông phần mặt đê và đang tiến hành thi công các cọc tiêu hộ lan.

Duy chỉ đoạn qua thôn Đại Đồng, xã Cương Gián mới thi công đến phần base và đang chờ đổ bê tông mặt.

Điều khiến người dân nơi đây lo lắng là công trình đang xảy ra tình trạng xói lở mái taluy âm phía tiếp giáp với nhà dân.

Theo quan sát, tình trạng xói lở xảy ra ở nhiều điểm nhưng nghiêm trọng nhất là đoạn mới thi công đến phần base (thuộc địa phận thôn Đại Đồng).

Đất đắp mái ta luy bị nước chảy xói tạo thành những khoảng trống lớn, vào tận lớp base trên mặt đê mà nhà thầu đã đắp. Nhiều vị trí nước chảy xói tạo thành những hàm ếch có nguy cơ xói lở tiếp.

Đặc biệt, sau khi nước chảy xói thì lộ ra nhiều đá hộc kích cở khác nhau bên trong lớp đất đắp, nhiều hòn đá bị nước cuốn trôi chảy ra ngoài.

Một người dân sống khu vực này cho biết, tình trạng xói lở xảy ra sau bão số 5 nhưng không hiểu sao đơn vị thi công chưa khắc phục.

“Mưa bão số 5 không đến mức quá to nhưng tuyến đê đã bị xói lở nghiêm trọng như vậy. Rất mong, đơn vị thi công và chủ đầu tư kiểm tra và khắc phục triệt để. Nếu không mưa bão lớn hơn thì sẽ rất nguy hiểm”, người dân này nói.

Trước thực tế này, ông Nguyễn Quốc Hoàn - cán bộ Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân phụ trách công trình này thừa nhận: Có tình trạng xói lở mái taluy âm trên tuyến đê mà các đơn vị đang thi công. Tuy nhiên, tình trạng xói lở mạnh chỉ xảy ra cục bộ ở một vài điểm tại đoạn qua thôn Đại Đại Đồng, xã Cương Gián.

Tuy nhiên, theo ông Hoàn, ở các điểm xói lở taluy âm, hiện tại đơn vị chưa hoàn thiện, nghiệm thu phần lề. Riêng đoạn mới thi công đến phần base qua thôn Đại Đồng thì phần base cũng chỉ mới lu lèn được hai ba hôm thì gặp bão số 5 nên đơn vị thi công vẫn đang tạm dừng đó. Chờ thời tiết tốt lên rồi mới thi công tiếp rồi ban mới kiểm tra và nghiệm thu.

“Các điểm xói lở thuộc phần ép dư. Phần này sau khi hoàn thiện vuốt mái thì chỉ rộng 50cm, nhưng hiện tại đang rộng hơn 100cm”, ông Hoàn nói.

Đánh giá về nguyên nhân xói lở, ông Hoàn cho biết: Trong thời điểm bão số 5, khu vực Cương gián có mưa rất to, mấy ngày liền sau khi bão đi qua, khu vực này cũng có mưa to, kéo dài. Trong khi đó, đê được thiết kế là đất đắp lõi cát, phía tiếp giáp dân áp mái trồng cỏ. Do thời gian trước đó Hà Tĩnh có nắng nóng gay gắt kéo dài nên đơn vị thi công chưa trồng cỏ khiến đất bị xói lở.

...

Ngoài ra, đất đắp công trình đê lấy ở mỏ đất Xuân Liên (huyện Nghi Xuân), tuy nhiên theo đánh giá thì chất lượng đất ở mỏ này không được tuyệt đối như các mỏ khác. Trong khi ở khu vực gần đây không có mỏ đất nào, nếu muốn mua được đất tốt phải đi rất xa, kinh phí sẽ đội lên rất nhiều lần.

Trả lời câu hỏi, vì sao có nhiều đá trong móng đất đắp, ông Hoàn cho biết, do đất ở mỏ có nhiều đá nên trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải nhặt ra để ở phía ngoài phần ép dư.

“Hiện tại đơn vị đã cho xử lý những điểm xói lở nghiêm trọng rồi chờ thời tiết khô ráo sau đó triển khai thi công tiếp. Trước mắt, các đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện phần mặt đê, sau đó gia cố lề bằng bê tông, rồi ép mái và trồng cỏ. Thi công đến đâu thì ép mái trồng cỏ đến đó”, ông Hoàn cho biết.

Được biết, Dự án tuyến đê biển huyện Nghi Xuân giai đoạn I có chiều dài 4,2km, điểm đầu là xã Cương Gián và điểm cuối là tiếp giáp với huyện Lộc Hà.

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 150 tỷ, trong đó giá trị xây lắp lên đến 136 tỷ từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác. Công trình do huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư và được thực hiện từ năm 2018 đến 2020, hiện tại đã thi công được khoảng 80 - 85% khối lượng.

>> Một số hình ảnh mà PV Báo Giao thông ghi lại:

Tình trạng xói lở xảy ra ở nhiều vị trí, nhưng nặng thì cục bộ một số điểm đoạn qua thôn Đại Đồng, Cương Gián

Xói lở khiến mảng đất đắp mái ta luy bị trôi xuống dưới

Nhiều điểm xói vào tận lớp base trên mặt đê

Một điểm xói lở nghiêm trọng đoạn sân bóng đá thôn Đại Đồng

Một điểm xói lở khác cách đó không xa

Nước xói lộ ra nhiều đá bên trong đất đắp

Nhiều vị trí xói lở tạo hàm ếch

Xói lở cuốn trôi lớp base mặt đê xuống dưới

Tác giả: Sỹ Hoà

Nguồn tin: Báo Giao Thông