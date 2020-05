Mải nhìn điện thoại, nam thanh niên lao thẳng xuống hố tử thần

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một hố tử thần cực lớn đột ngột xuất hiện tại một đoạn đường ở thành phố Bắc Hải, Trung Quốc. Cùng lúc này, một nam thanh niên vừa lái xe vừa dán mắt vào điện thoại đi tới. Do không chú ý quan sát nên anh chàng này đã lao thẳng xuống hố sâu.

Tuy nhiên, nhân chứng tại hiện trường cho hay, nam thanh niên chỉ bị xây xát nhẹ, thậm chí vẫn đủ sức leo lên được.

Cũng chỉ vì mải nhìn điện thoại khi đi bộ sang đường, một cô gái ở Trung Quốc đã bị một chiếc xe ô tô phóng với tốc độ cao tông bay lên không trung vào hôm 1/5 vừa qua.

Được biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế ô tô đã phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường còn nạn nhân bị thương nặng.

Có thể thấy, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành một vật dụng bất ly thân của nhiều người, song nếu bạn sử dụng nó ngay cả khi đang điều khiển phương tiện thì không những tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn gây ra nhiều mối nguy hiểm cho cả những người tham gia giao thông khác.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin