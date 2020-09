Your browser does not support the video tag.

Mặc bikini ăn lẩu giữa bể bơi

Nằm ở vị trí tây nam Trung Quốc, Trùng Khánh là một trong những địa phương có mùa hè kéo dài và nóng nhất tại quốc gia này. Mùa hè ở đây có thể lên tới trên 40 độ C.

Lẩu siêu cay là một trong những món ăn đặc trưng của ẩm thực Trùng Khánh

Nhưng bất chấp thời tiết nắng nóng, người dân vẫn có thói quen ăn món lẩu siêu cay, một trong những món nổi tiếng nhất của thành phố. Du khách tới đây luôn được khuyến khích nên nếm thử món ăn mang đậm hương vị đặc trưng của địa phương này.

Tại Trùng Khánh, chủ các nhà hàng luôn nghĩ ra "muôn cách" với nhiều yếu tố độc - lạ để thu hút khách tới ăn lẩu. Một trong số đó là ngồi trong các chậu nước lạnh giữa bể bơi để thưởng thức món ăn này.

Ngồi ăn lẩu giữa bể bơi

Đoạn video được ghi lại tại một công viên nước ở Trùng Khánh, quay cảnh thực khách ăn lẩu theo kiểu "chưa từng có". Do ngồi giữa bể bơi nên trang phục cũng có phần khác biệt cho phù hợp với hoàn cảnh.

Ngoài ra, mỗi thực khách được phủ thêm một tấm vải mỏng trước ngực để có thể ăn uống thoải mái.

Các thực khách thưởng thức món lẩu siêu cay của Trùng Khánh

Tuy nhiên, một số người tỏ ý ngại ngần về hình thức ăn uống mới mẻ này. Các chuyên gia cũng cho rằng, cách ăn này có thể ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa.

Nhiều nhà hàng ở Trung Quốc luôn tìm ra những cách mới lạ để thu hút khách hàng

Đôi khi nhân viên phục vụ sẽ dội thêm nước lạnh vào người nếu khách thấy nóng

Các bàn ăn đặt giữa bể bơi

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân Trí