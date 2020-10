Lũ trên các sông tại Hà Tĩnh đang lên chậm, lũ tại Quảng Bình đạt đỉnh và đang xuống

Nước lũ lên nhanh, nhiều nhà dân tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị ngập sâu. Ảnh: Văn Tý/TTXVN



Đỉnh lũ trên các sông như sau: trên sông Gianh tại trạm quan trắc Mai Hóa là 8,51m (13giờ ngày 19/10), trên báo động 3 là 2,01m; trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy là 4,88m (6 giờ ngày 19/10), trên báo động 3 là 2,18m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1979 (3,91m) là 0,97m.

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (tỉnh Hà Tĩnh) đang lên chậm, các sông ở tỉnh Thừa Thiên - Huế có dao động. Mực nước lúc 15 giờ ngày 19/10 trên một số sông như sau: trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt là 9,35m, trên báo động 2 là 0,35m; trên sông Gianh tại trạm Mai Hóa là 8,4m, trên báo động 3 là 1,9m; trên sông Kiến Giang tại trạm, Lệ Thủy là 4,7m, trên báo động 3 là 2,0m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,43m, trên báo động 2 là 0,43m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,22m, trên báo động 2 là 0,22m.

Dự báo, từ 21 giờ ngày 19/10 đến 3 giờ ngày 20/10, lũ trên sông Ngàn Sâu (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục lên; các sông ở tỉnh Quảng Bình tiếp tục xuống, các sông ở Thừa Thiên - Huế có dao động. Đêm 19/10, sáng 20/10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt lên mức 9,6m, dưới báo động 3 là 0,9m; trên sông Gianh tại trạm Mai Hóa xuống mức 7,6m, trên báo động 3 là 1,1m; trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy xuống mức 4,4m, trên báo động 3 là 1,7m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dao động ở mức 3,2m, trên báo động 2 là 0,2m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,1m, trên báo động 2 là 0,1m.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình); A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh); Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng (Quảng Bình).

Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn ở mức cao trong đêm 19/10 và ngày 20/10. Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất là cấp 4.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân.

Dự báo các vùng đêm 19/10 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ đêm và có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời lạnh.Nhiệt độ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, trời lạnh. Nhiệt 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to; các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-26 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-23 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-26 độ C.

