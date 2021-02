Lốp ô tô phát nổ kinh hoàng, chủ gara tử vong tại chỗ

Your browser does not support the video tag.







Sáng 25/2, Công an huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 24/2, anh Khuất Đức H. (41 tuổi, chủ tiệm Gara sửa chữa ô tô, hàn tiện Chí Thiện, ở thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) lấy lốp xe ôtô bị lủng của khách hàng vá lại.

Sau khi vá xong, anh H. bơm hơi vào bánh xe rồi dùng nước tưới lên để kiểm tra chỗ vá.

Khi đang tưới nước thì lốp xe bất ngờ bị phát nổ, văng lên trên trúng đầu khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau đó, lốp xe tiếp tục văng lên mái nhà, làm bật tốc mái tôn của gara sửa ô tô.

Thời điểm sự cố xảy ra có 2 thợ phụ cùng làm việc, tuy nhiên cả 2 người đứng các anh Hiển hơn 5 m nên không bị thương tích.

