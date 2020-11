Lời khai rợn người của nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi đốt xác phi tang

Đồng Xuân Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp với nghi phạm Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "giết người, cướp tài sản và phóng hoả". Đồng thời, công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án cũng như động cơ gây án của nghi phạm Quỳnh.

Qua quá trình làm việc với điều tra viên, Quỳnh có khai báo chi tiết về vụ giết người, cướp tài sản, đốt nhà của bà T.N. (SN 1954, ngụ quận Phú Nhuận) tại địa chỉ 50/2D đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Quỳnh khai từng làm việc cho 1 công ty nội thất. Gần đây, Quỳnh cùng nhóm nhân viên công ty được đưa tới giám sát thi công căn nhà của bà N. làm trang trí, cải tạo… Trong quá trình làm việc nói chuyện với gia chủ, Quỳnh nghe được rằng gia đình bà N. mới bán căn nhà ở 1 phường thuộc quận Phú Nhuận được 10 tỷ đồng và mua lại căn nhà mà Quỳnh đang làm với giá khoảng 8,5 tỷ đồng.

Trong thời gian này, Quỳnh lại tham gia chơi cờ bạc trên mạng ăn tiền. Những trận đỏ đen cá cược Quỳnh thua từ vài triệu đồng. Quỳnh muốn gỡ nên chơi tiếp, song lại thua liên tục, lên tới số tiền 90 triệu đồng. Khôn đủ tiền trả, Quỳnh lâm vào nợ nần và bị chủ nợ dọa sẽ cho "giang hồ" xử chặt tay nếu không trả.

Lúc này, Quỳnh nhớ lại chuyện bà N. kể về việc bán nhà có tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản gia đình bà này. Quỳnh lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như: dây điện, dao,…

Chiều 27/10, Quỳnh đi tới nhà bà N để vờ sửa chữa nội thất. Nhân lúc bà N không để ý, Quỳnh dùng hung khí đâm vào phần cổ của bà N khiến nạn nhân gục và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong, Quỳnh lục lọi các tủ trong căn nhà lấy nữ trang, vàng, ngoại tệ, đồng hồ, laptop bỏ vào ba lô.

Tiếp đó, Quỳnh di chuyển xuống tầng 1 phá camera để che dấu hành vi phạm tội của mình. Tiếp đó, Quỳnh gom quần áo cùng các đồ dùng dễ cháy chất thành đống rồi châm lửa đốt. Khi lửa bốc cháy, Quỳnh lấy xe máy hiệu Attila của con gái nạn nhân rời khỏi căn nhà. Quỳnh đi về đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Thấy vắng người nên Quỳnh dừng lại vứt xe rồi đi về phòng trọ tắm rửa thay đồ.

Chiều cùng ngày, Quỳnh mang ngoại tệ ra tiệm vàng ở quận Gò Vấp đổi được hơn 50 triệu đồng. Quỳnh chuyển khoản cho bạn gái nhờ trả nợ giúp. Số vàng Quỳnh bán và xuống Đồng Nai thăm người yêu. Sau đó, Quỳnh trở lại phòng trọ ở quận Gò Vấp tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Thời điểm Quỳnh gây án, người dân phát hiện nhà bà N. khói lửa bốc cao nên hô hoán. Lúc này, người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận cùng lực lượng PCCC TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ít phút sau, ngọn lửa được lực lượng dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra ở tầng 2 căn nhà, công an phát hiện một người phụ nữ đã tử vong. Từ những chứng cứ quan trọng ở hiện trường, công an xác định đây là 1 vụ án giết người cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người đàn ông nghi vấn là Quỳnh nên truy xét. Chiều tối 28/10, trinh sát công an phát hiện Quỳnh đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp nên bao vây bắt giữ đưa về trụ sở.

