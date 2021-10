Lời khai của thầy cúng hạ độc người phụ nữ bằng lá ngón

Chiều 16/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã tạm giữ Triệu Vạn Phúc (40 tuổi, trú huyện Tam Đường, Lai Châu) để điều tra các hành vi giết người, cướp tài sản và xem xét xử lý một số hành vi khác.

Theo điều tra, trưa 11/10, người thân phát hiện bà Nải (49 tuổi) tử vong bất thường trong khu rừng tái sinh ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Sau khi giám định, Viện Pháp y Quốc gia xác định định nạn nhân chết do ngộ độc lá ngón.

Người nhà bà Nải cho biết trước khi chết, người phụ nữ vay mượn tiền và vàng, bạc có tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng để mang đi làm lễ cúng. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy số tài sản này tại hiện trường.

Triệu Vạn Phúc (đội mũ bảo hiểm).



Từ các chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Lai Châu nhận định bà Nải bị kẻ sát hại, cướp tài sản. Sau đó, ban chuyên án phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an truy tìm nghi can.

Một ngày sau khi xảy ra trọng án, cơ quan chức năng đưa Triệu Vạn Phúc vào diện tình nghi. Ông ta nằm trong số những thầy cúng thuộc diện rà soát tại địa phương, thường đi làm lễ cúng ở huyện Sìn Hồ. Trước khi bị tạm giữ, người này có nhiều biểu hiện bất thường.

Ngày 12/10, khi bị triệu tập, Phúc nói không ở gần hiện trường khi án mạng xảy ra. Ông ta cũng đưa ra các chứng cứ cho rằng bản thân không liên quan vụ án.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, sau nhiều giờ làm việc với cảnh sát, Triệu Vạn Phúc thừa nhận sát hại bà Nải để cướp tài sản.

Một trong số những vật chứng trong vụ án.



Lời khai của nghi phạm cho thấy đầu tháng 10, biết bà Nải tìm thầy cúng, Phúc đề nghị nạn nhân chuẩn bị 12 kg bạc, gần 4 gram vàng, 36 triệu đồng và nhiều đồ lễ khác.

Ngày 6/10, bà Nải đưa cho Phúc 22 triệu và thông báo đã chuẩn bị xong đồ lễ theo yêu cầu. Sau đó, nghi phạm nấu nước lá ngón cho vào chai nhựa.

4 ngày sau, Phúc hẹn nạn nhân đến khu rừng tái sinh. Quá trình làm lễ, nghi phạm dụ bà Nải uống chai nước khiến nạn nhân tử vong.

Từ lời khai của Phúc, ban chuyên án đã thu giữ vật chứng vụ án được giấu trong vườn chè.

