Lời khai bất ngờ của đại tá 'dởm' bị phát hiện khi vào 'thăm anh em' công an huyện

Diệp Ngọc Hà tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Theo NLĐ, tối ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã ra thông báo tìm bị hại của Diệp Ngọc Hà (46 tuổi, ngụ TP HCM) – đối tượng vừa bị bắt vì giả danh "phó cục trưởng" ở Bộ Công an - để củng cố hồ sơ thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Theo điều tra ban đầu, tối hôm 19/12, Hà mặc quân phục công an nhân dân, mang quân hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ phó cục trưởng, mà theo gã này giới thiệu là Phó cục trưởng Cục cơ yếu - Bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé công an huyện Châu Thành A thăm anh em.

Tuy nhiên, qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là công an, nên Ban chỉ huy Công an huyện Châu Thành A báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang.

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện liên hệ ngay với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu để xác định Hà có phải là công an hay không. Sau khi có thông tin Hà không phải là công an, công an huyện liền làm việc với gã này.

Bước đầu, Hà thừa nhận không phải là công an, đồng thời tự nguyện giao nộp một thẻ đảng, giấy CMND, bằng lái xe, trang phục CAND. Hà thừa nhận, các giấy tờ trên mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.

Ngoài ra trên Vietnamnet cho hay, Hà còn khai ra nhiều phi vụ lừa đảo khác cũng bằng cách mạo danh tương tự. Theo đó, mới đây, Hà hứa sẽ giúp đỡ một người đàn ông ở TP Cần Thơ về Hậu Giang công tác với giá 210 triệu đồng. Nhận xong 60 triệu đồng thì Hà biệt tích.

Năm 2018, cũng với cách giới thiệu trên, Hà hứa xin cho một thanh niên ngụ huyện Châu Thành A vào ngành công an với số tiền 500 triệu đồng. Nhận xong 20 triệu đồng, Hà biến mất.

Năm 2017, bằng cách giới thiệu mình đang công tác tại Bộ Công an và đồng thời là chủ đầu tư dự án một khu biệt thự ở huyện Nhà Bè (TP HCM), Hà đã lừa ký hợp đồng bán 3 nền nhà cho một người đàn ông ngụ tỉnh Kiên Giang với giá gần 2 tỉ đồng, sau đó lẩn trốn.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A đang tạm giữ hình sự đối với Hà để điều tra làm rõ.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn