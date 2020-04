Lộ nghi vấn Huỳnh Anh hẹn hò "single mom" Hồng Quế

Diễn viên Huỳnh Anh và bạn gái Việt kiều Bỉ - Phạm Ngọc Y Vân luôn nhận được sự quan tâm và đón nhận của fan từ khi công khai tình yêu đến nay. Dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, cả hai vẫn giữ tình cảm bền chặt nhất suốt gần 2 năm dài.

Khoảnh khắc tình cảm của Huỳnh Anh - bạn gái Việt kiều một thời.

Thế nhưng, vào ngày 6/3, Y Vân bất ngờ tuyên bố đã chia tay khiến không ít người tiếc nuối. Theo Y Vân, cô đã suy nghĩ rất nhiều và cho rằng đến lúc cả hai cho nhau lối đi riêng sau gần 2 năm tươi đẹp. Hiện tại, cô cũng đã nguôi ngoai mọi chuyện, và hy vọng vẫn được mọi người ủng hộ và yêu thương.

Cặp đôi "trai tài gái sắc" cũng lên tiếng xác nhận chia tay sau 2 năm yêu nhau.

Huỳnh Anh cũng đăng tải hình ảnh bạn gái cũ kèm dòng chia sẻ đầy ngọt ngào: "One day you are going to wake up with the lover of your life and you're going to make breakfast together, and everything will be alright. Goodbye, the one i once loved" (Một ngày nào đó bạn sẽ thức dậy bên người yêu của đời mình và bạn sẽ cùng nhau làm bữa sáng, và mọi thứ sẽ ổn thôi. Tạm biệt, người tôi từng yêu).

Nhưng cũng chỉ hơn một tháng sau, Huỳnh Anh rộ tin đồn đã có người yêu mới. Dù anh không đăng tải hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội nhưng dân tình đã soi được nhiều bằng chứng công khai tình cảm của nửa kia dành cho nam diễn viên.

Sau một tháng công khai chia tay với bạn gái Việt kiều, Huỳnh Anh rộ nghi vấn có người mới.

Lần này là Hồng Quế - cựu người mẫu xinh xắn được cho là đã ngầm khẳng định đang có mối quan hệ đặc biệt với một người có tên HA. Bức ảnh chụp cảnh cô và một chàng trai giấu mặt đang tay đan tay. Kèm theo đó là dòng caption lãng mạn: "Keep in love" rồi hashtag #HQ #HA.

HQ là tên viết tắt của Hồng Quế, còn HA thì đến khi nàng mẫu này đăng tải một clip vui vẻ thì nhiều người mới hiểu. Trong clip không ai khác đó là nam diễn viên Huỳnh Anh với diện mạo bảnh bao, người vừa kết thúc mối tình 2 năm được 1 tháng trước.

Hồng Quế - cựu người mẫu xinh xắn đang yêu nhờ 1 story khoe "nửa kia" đầy tinh tế.

Dòng bình luận "Đáng yêu thật sự...." của Hồng Quế cũng khiến mọi người nghĩ đây không còn là tin đồn. Động thái này càng khiến người ta tò mò không ngớt. Liệu đây có phải là cặp đôi mới của showbiz không?

Hiện tại, người trong cuộc vẫn giữ im lặng. Liên lạc với Hồng Quế, cô từ chối phản hồi về tin đồn này.

Hồng Quế đăng clip "bạn trai tin đồn" công khai trên MXH.

