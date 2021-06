Lịch trình di chuyển cực kỳ phức tạp của ca bệnh dương tính với SARS- CoV-2 ở Nghệ An

0h15 phút ngày 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Vinh khi trên địa bàn phường Hà Huy Tập xuất hiện ca nhiễm Covid-19.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn sáng 14/6

Đó là trường hợp N.T.M (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại Ngõ 207, đường Hà Huy Tập (Khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An). Trường hợp này tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Ngay khi tiếp nhận trường hợp này, ngành Y tế Nghệ An đã tiến hành điều tra, giám sát, lấy mẫu. Bước đầu xác định: chị N.T.M. (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc.

Lúc 7h30 phút ngày 5/6, M. có gặp bệnh nhân N.C.T trước nhà tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tại đây, M. đứng nói chuyện với anh T. khoảng 20 phút (trong lúc nói chuyện không đeo khẩu trang).

8h ngày 5/6, N.T.M di chuyển từ Hương Sơn ra TP Vinh để làm việc. 19h ngày 5/6, N.T.M đi ăn với 2 người bạn tại một quán bia ở Hồ Goong, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi.

Ngày 7/6, N.T.M đi ăn sáng quán bún ở đường Nguyễn Sỹ Sách (không nhớ địa chỉ), sau đó về đi làm tại 34 Hà Huy Tập.

Vào hồi 13h30 phút 7/6, N.T.M ăn quán bún đậu địa chỉ 32 Hà Huy Tập. 14 giờ ngày 7/6, N.T.M đến quán thuốc đối diện Trường Đại học Kinh tế và quán nước tạp hóa bên đường sát bên nhà văn hóa khối Yên Toàn (phường Hà Huy Tập). Đến 19h, N.T.M đến quán thuốc 47, 42 Hải Thượng Lãn Ông mua thuốc.

Trong ngày 8-9/6, N.T.M ở tại phòng. Lúc 16h30 ngày 10/6, N.T.M có đi Vinmart số 70B đường Hà Huy Tập. Đến 17h ngày 10/6, N.T.M đi chợ Cầu đổi bình ga và vào quán tạp hóa gần chợ. Đến 17h25 phút, N.T.M đến quán cắt tóc Sơn Baber mua gạo lứt đối diện chợ Phong Toàn sau đó vào trong chợ... Ngày 11-12/6, N.T.M ở tại phòng trọ.

Tuy nhiên theo các cơ quan chức năng thì N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp. Trước mắt, Trung tâm Y tế TP Vinh mới xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần: 1 trường hợp ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu); 1 trường hợp ở huyện Yên Thành và 1 trường hợp ở số 34, đường Hà Huy Tập.

Do khai báo thiếu trung thực, ngành Y tế Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M từng có mặt. Những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều địa điểm rất mới so với lời khai của N.T.M.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn