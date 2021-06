Lén trốn trong ghe về thăm vợ, người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 liên luỵ nhiều người

Trường hợp nói trên là T.V.T (29 tuổi, ngụ ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Được biết, T. theo ghe chở cá bỏ mối ở Campuchia từ đầu năm đến nay.

Khoảng 17 giờ ngày 17/6, T. bán cá xong thì điều khiển ghe về lại phía Việt Nam đến khu vực đồn Biên phòng Long Bình để được phun khử khuẩn. Sau đó T. xin ông chủ cho về Việt Nam để điều trị bệnh do bị té nhưng ông này không đồng ý. Sau đó, T. đã lén trốn trong ghe để về xã Phú Hữu.

Các F1 và F2 của T.V.T đang được cách ly khu tại thị trấn An Phú - Ảnh minh hoạ.

Khoảng 19h30 cùng ngày về đến nơi, T. mượn xe máy chạy về để gặp vợ con thì bị Công an xã Phú Hữu phát hiện, tiến hành xác minh nhanh và đưa về UBND xã làm tờ khai y tế, rồi đưa vào khu cách ly.

Tại đây T. được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Kết quả âm tính. Tuy nhiên, qua xét nghiệm khẳng định vào ngày 18/6 cho thấy nam thanh niên này dương tính với Sars-CoV-2 và được chuyển về Trung tâm Y tế huyện An Phú cách ly và điều trị.

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã nhanh chóng truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân nói trên. Đến 2h ngày 19/6, ngành chức năng đã truy vết được 17 F1 (13 trường hợp ở Phú Hữu, 3 trường hợp ở xã Khánh An, 1 trường hợp đang cách ly); 40 trường hợp F2 (3 ở Khánh An 3 và 37 ở xã Phú Hữu). Hiện, những người này được chuyển về khu cách ly tập trung tại thị trấn An Phú.

Quảng Nam cách ly người về từ Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Người từ TP. Hồ Chí Minh về Quảng Nam buộc phải thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung; người đến từ TP. Đà Nẵng thực hiện giám sát y tế, cách ly tại nơi lưu trú.

Ngày 19/6, ông Trần Văn Tân - Phó UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, tỉnh này sẽ thực hiện cách ly tập trung đối với người đến/ ở/ về từ TP. Hồ Chí Minh (trừ một số trường hợp có quy định khác để thực hiện mục tiêu kép).

Cách ly tại nhà đối với người đến/ ở/ về từ TP. Đà Nẵng (trừ những trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ bắt buộc phải cách ly tập trung theo quy định). Đối với đội ngũ quản lý, chuyên gia, công nhân từ Đà Nẵng vào làm việc tại Quảng Nam và ngược lại, đi về trong ngày thì chọn một tuyến đường cố định, có đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19; không dừng đổ và không thay đổi lộ trình tuyến đường đã chọn và thực hiện khai báo y tế.

Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn đối với đội ngũ quản lý, chuyên gia, công nhân vào làm việc tại Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh này cũng chỉ đạo khẩn trương thành lập lại các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương giáp ranh với TP. Đà Nẵng, kiểm soát y tế, lịch trình di chuyển của người, phương tiện từ các vùng dịch vào địa bàn…

