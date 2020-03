Lên cơn 'ngáo đá' giữa đêm, đối tượng đuổi đánh người thân, đe dọa công an

Ngày 31-3, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đang tạm giữ hình sự và thu thập các tài liệu điều tra Phạm Nghĩa (SN 1989, ngụ thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) để xử lý theo quy định.

Đối tượng Phạm Nghĩa đang làm việc với cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 3 giờ ngày 28-3, Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo của người dân thôn Cồn Sẻ về việc đối tượng Nghĩa - một thanh niên người địa phương lên cơn "ngáo đá", ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy… nên đã đập phá, hủy hoại tài sản và đuổi đánh người thân trong gia đình, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Các lực lượng Công an thị xã Ba Đồn đã có mặt tại hiện trường. Khi thấy công an đến, Nghĩa liền tắt điện trong nhà rồi dùng gạch đá, mảnh kính vỡ ném về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục nhưng Nghĩa vẫn không chấp hành mà có hành vi manh động, quyết liệt hơn.

Lực lượng công an đã khéo léo tiếp cận và khống chế, bắt giữ Phạm Nghĩa rồi áp giải về trụ sở để làm việc.

Qua test nhanh cơ quan chức năng xác định Phạm Nghĩa dương tính với chất ma túy tổng hợp hồng phiến và đối tượng khai nhận nghiện ma túy.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động