Lập đoàn kiểm tra tượng nữ thần tự do phiên bản "đột biến" ở Sa Pa

Theo UBND thị xã Sa Pa, trong thời gian qua, trên địa bàn phát sinh nhiều địa điểm chụp ảnh, ngắm cảnh... thu hút khách du lịch đến tham quan (gọi chung là địa điểm check in). Tuy nhiên các địa điểm này chủ yếu là tự phát, chưa có phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi sử dụng dịch vụ, vì vậy UBND thị xã Sapa đã có thông báo chỉ đạo đến các địa phương, các xã, phường tuyên truyền, tổ chức các cá nhân xây dựng địa điểm check in phải thực hiện đầy đủ theo quy trình và quy định của chính quyền, nếu xây dựng, sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa còn có văn bản gửi các cá nhân, tổ chức muốn xây dựng mô hình check in phải có đầy đủ quy trình và giấy tờ liên quan thì mới được cấp phép xây dựng.