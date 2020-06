Lao xe qua cổng sắt rồi đâm vào nhà dân, nữ tài xế khiến người thân gào thét

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Phuc Truong

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ tài xế có pha lùi xe khiến những người trong gia đình phải gào thét, hoảng sợ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, sau khi ngồi vào trong xe, nữ tài xế này đã nhấn chấn ga khiến chiếc xe lao thẳng về phía trước, gây ra tiếng đổ vỡ. Chưa dừng lại ở đó, sau một hồi loay hoay, nữ tài xế này lại đạp nhầm chân ga lần thứ hai khiến chiếc xe lùi xuyên qua cửa sắt rồi đâm trúng vào tường nhà dân.

Chứng kiến sự việc, những người chứng kiến tỏ ra vô cùng hốt hoảng, la hét thất thanh. Rất may là sau sự việc không có người nào bị thương. Chiếc xe bị hư hỏng nhẹ.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi hốt hoảng khi chứng kiến màn lùi xe "bá đạo" này.

"Chị ấy đang thử xe các bác ạ", "Lần 1 đã khiếp, lần 2 bà ấy còn chơi ác hơn", "Mong chị sẽ không không bao giờ cầm vô lăng nữa"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn