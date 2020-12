Lao vào cột điện, ô tô BMW bị xẻ đôi sau cú tông kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào 2h19 ngày 26/12, tại thành phố Kaunas, Lithuania.

Thời điểm trên, phát hiện thấy chiếc xe ô tô BMW 530d có dấu hiệu bất thường, cảnh sát chốt trên cao tốc Raudondvaris đã ra hiệu dừng xe nhưng tài xế lại nhấn ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, một màn rượt đuổi ở tốc độ cao đã diễn ra. Chiếc xe ô tô BMW bất ngờ bị mất lái, lao lên vỉa hè rồi tông trúng cột điện. Cú va chạm ở tốc độ kinh hoàng đã khiến chiếc xe bị xẻ đôi theo chiều dọc.

Tài xế sinh năm 1984 văng khỏi xe và nằm bên lề đường. Nạn nhân sau đó đã được đưa vào bệnh viện với chấn thương ở đầu. Cảnh sát cho biết, hơi thở của tài xế có mùi cồn. Thông tin sau đó cũng cho thấy người này đã bị cấm lái xe từ tháng 6.

Trước đó, vào ngày 13/12, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.



Thời điểm này, một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao, đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi va vào một cây cột điện. Cú va đập mạnh khiến chiếc xe ô tô gãy gập và ôm gọn vào cột điện.

Tại hiện trường, 5 người bị mắc kẹt trong xe. Bác sĩ cho biết, 2 đã tử vong, 3 người còn lại bị thương nặng. Lính cứu hỏa sau đó đã phải cắt rời một số bộ phận của xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

