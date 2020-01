Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 27/01/2020, tức ngày mùng 3 Tết trên Tỉnh lộ 492 đoạn qua xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Theo clip được trích xuất từ camera, đoạn đường khá vắng vẻ do rơi vào những ngày Tết nguyên đán, chỉ có một vài phương tiện lưu thông.

Từ nội dung đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đi xe máy điều khiển xe tốc độ rất cao, mất lái tông vào gốc cây bên đường rồi nằm bất động tại chỗ.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp luât Plus