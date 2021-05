Làng quê rúng động vì thảm kịch gia đình trước cuộc điện thoại lúc rạng sáng

Your browser does not support the video tag.

Trưa 26.5, Cơ quan CSGT Công an H.Tân Châu vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSGT Công an tỉnh Tây Ninh và Viện KSND tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nghi án giết vợ và con gái rồi tự tử.

Theo đó, sáng 26.5, Công an H.Tân Châu nhận được tin báo từ Công an xã Tân Phú xảy ra nghi án giết người tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, H.Tân Châu. Nạn nhân được xác định là hai mẹ con chị D.T.T. (39 tuổi) và con gái là cháu N.T.T.Ng. (8 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, H.Tân Châu)

Hiện trường vụ án mạng. ẢNH: NGỌC HÀ

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 26.5, do mâu thuẫn vợ chồng, N.V.H (39 tuổi, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, H.Tân Châu) dùng dao đâm chết vợ và con gái ruột.

...

Sau khi gây án, H. dùng dao tự đâm vào người để tự tử nhưng không thành. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, H. điện thoại cho ông V.H.S, là người quen nhờ báo công an vì đã giết vợ, con.

Hung khí công an thu giữ. ẢNH: NGỌC HÀ

Khi ông S. cùng hàng xóm sang nhà thì phát hiện chị T. và cháu Ng. đã chết còn H. bị thương nặng nên đã đưa H. đi cấp cứu và trình báo công an.

Quá trình xác minh ban đầu công an xác định, H. và chị T. đã kết hôn với nhau được khoảng 10 năm. Thời gian gần đây, H. và chị T. thường xuyên cãi vã và mâu thuẫn trong việc tiền bạc.

Tại hiện trường, đến trưa cùng ngày các cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nghi án giết vợ, con rồi tự tử.

Tác giả: Giang Phương - Ngọc Hà

Nguồn tin: Báo Thanh niên