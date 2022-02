Lan truyền clip tố "nữ trung tá" ném đá xe Mercedes, công an đang xác minh

Chiều 11/2, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 6 giây với nội dung người phụ nữ ném đá vào ô tô Mercedes GLC200 biển số TPHCM trước quán nhậu trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Clip và nội dung vụ việc đăng tải trên mạng xã hội Facebook (Ảnh chụp màn hình).



Theo chủ tài khoản Facebook P.N. (người đăng tải clip), vụ việc xảy ra chiều 8/2. Người phụ nữ ném đá vào ô tô được cho là bà Đ.T.N.T. (40 tuổi) cấp bậc trung tá và đang công tác tại cơ quan thuộc Công an TPHCM.

Chủ ô tô bị ném đá là bà N.T.K.D. (39 tuổi, ngụ TPHCM). Ô tô Mercedes bị cho là hư hỏng ốp đèn bên phụ, trầy xước phần đầu xe.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Bình Hưng cho biết, đơn vị chưa nắm nội dung và sẽ cung cấp khi có thông tin cụ thể.

Liên quan đến vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, ông có nắm thông tin ban đầu và đã gửi clip cho Công an huyện Bình Chánh xác minh, làm rõ.

Clip lan truyền cho rằng một "nữ trung tá" ném đá ô tô Mercedes (Clip người dân cung cấp).

"Người phụ nữ trong clip mặc thường phục và đeo khẩu trang nên chưa xác định có phải là trung tá công an hay không. Ngoài ra, trong clip cũng không thể hiện rõ vật ném là đá", Thượng tá Hà cho hay.

Trong khi đó, Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh cho biết đã nắm nội dung và sẽ cung cấp khi có thông tin chi tiết.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân Trí