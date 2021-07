Làm thế nào để hưởng trọn 290 triệu đồng ưu đãi khi mua ôtô điện VinFast VF e34?

"Siêu ưu đãi" chồng ưu đãi

Theo chính sách được VinFast công bố mới đây, đến hết ngày 15/9, các khách hàng đặt cọc trước 50 triệu đồng cho mẫu ôtô điện VF e34 và cam kết không hoàn/hủy/đổi cọc sẽ được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Những khách hàng đã sớm đặt cọc 10 triệu đồng từ ngày mở bán chỉ cần bổ sung thêm 40 triệu đồng và cam kết nhận xe cũng sẽ được hưởng quyền lợi tương đương.



Đặc biệt, VinFast còn cam kết sẽ trả lãi cho khoản tiền đặt cọc của khách hàng, với lãi suất lên tới 10%/năm, tính từ thời điểm đặt cọc đến khi nhận xe. Đây là lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam, một hãng xe áp dụng chính sách này.

Theo tính toán, với chính sách trên, nhóm khách hàng đặt cọc sớm trước ngày 1/7 và bổ sung cọc sẽ hưởng lợi lớn. Số tiền được hưởng lợi trực tiếp là khoảng 190 triệu đồng, bao gồm 100 triệu đồng giảm trừ trực tiếp vào giá bán, 70 triệu đồng tương ứng với khoản 100% lệ phí trước bạ được ưu đãi, 17,4 triệu đồng tương ứng với một năm miễn phí thuê pin và 3 triệu đồng lãi suất.

Ngoài ra, Chính phủ vẫn đang nghiên cứu, xem xét đề xuất về việc thí điểm miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ cho ôtô điện trong vòng 5 năm tới. Trong trường hợp đề xuất được thông qua, khách hàng sẽ được hưởng thêm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, trong khi khoản ưu đãi của VinFast sẽ được trừ thẳng vào giá xe.

Như vậy, cùng với 190 triệu đồng ưu đãi ban đầu, nhóm khách hàng đặt cọc đợt đầu sẽ hưởng "lợi chồng lợi" với tổng giá trị ưu đãi lên đến hơn 260 triệu đồng. Thậm chí, những khách hàng mua xe theo diện chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện theo chương trình “Đổi cũ lấy mới” của VinFast còn được tặng thêm 30 triệu đồng.



Với ưu đãi chồng ưu đãi “khủng” như trên, khách hàng có thể sở hữu mẫu ôtô điện thông minh cỡ C - VinFast VF e34 - với tổng chi phí lăn bánh chỉ 500 triệu đồng. Trong quá trình sử dụng, khách hàng còn được hưởng thêm một loạt đặc quyền hấp dẫn như gửi xe miễn phí 6 tiếng/lần tại hệ thống Vincom, Vinhomes trên toàn quốc; bảo hành 10 năm; miễn phí cứu hộ 24/7 trong thời gian bảo hành...

"VF e34 sẽ thành công tại Việt Nam"

Là một trong những khách hàng đặt cọc mua xe đợt đầu, anh Trần Đức, sống tại Hà Nội thừa nhận, thời điểm đặt cọc 10 triệu đồng, ngoài việc muốn trải nghiệm xe điện, chính sách ưu đãi giảm 100 triệu đồng đã thuyết phục anh.

“Đến khi VinFast công bố chính sách mới, đặt cọc thêm 40 triệu đồng để nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tôi càng thấy may mắn vì đã sớm chọn VF e34. Cứ cho là Chính phủ không hỗ trợ trước bạ, giá lăn bánh cũng chỉ là 590 triệu đồng do VinFast đã hỗ trợ 100% khoản phí này. Còn nếu Chính phủ hỗ trợ nữa thì giá lăn bánh của xe chỉ còn hơn 500 triệu, chưa kể tôi có thể được tặng thêm 30 triệu nếu đổi từ xe xăng sang xe điện. Thực sự là chưa bao giờ có mẫu xe SUV cỡ C nào lại có giá lăn bánh hấp dẫn đến thế”, anh Trần Đức nói.

Với anh Đặng Sơn, chuyên gia trong ngành ôtô, VinFast có lộ trình bán xe điện rất bài bản, liền mạch và thông minh. Chính sách đặt cọc 10 triệu đồng trước 30/6 chưa kịp kết thúc, hãng đã nối tiếp bằng chính sách đặt cọc thêm 40 triệu đồng để hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Cách bán hàng của VinFast tạo nên tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ), khách hàng sẽ xuống tiền vì không muốn vuột mất cơ hội.

“Điều này hoàn toàn tích cực bởi lợi ích khách hàng nhận được là thật. Người Việt có thể chưa được kiểm chứng thực tế ôtô điện tiết kiệm chi phí như thế nào nhưng trước mắt đã bỏ túi được hàng trăm triệu đồng. Điều ấy sẽ xóa bỏ những nghi ngờ rằng ôtô điện có thực sự tiết kiệm hay không", anh Sơn đánh giá.



Sự liền mạch theo lí giải của chuyên gia này còn thể hiện ở quãng đường dài VinFast chinh phục người dùng. Chính sách giá “3 Không” cách đây 2 năm cũng gần tương tự đợt ưu đãi lần này của VF e34, trao cơ hội mua xe giá tốt cho những khách hàng dám tiên phong. Hãng đã chứng minh được chất lượng và sự vượt trội của Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 so với những mẫu xe cùng tầm tiền.

Bởi thế, anh Đặng Sơn dự đoán, với những gì VinFast đã và đang làm, VF e34 sẽ thành công tại Việt Nam. “Chưa có hãng xe nào tại Việt Nam nhận được 4.000 đơn đặt hàng chỉ trong 12 giờ đầu tiên mở bán, và đến nay đã nhận được tổng cộng hơn 25.000 đơn đặt hàng. Ôtô vốn được coi là tài sản lớn nhưng đã có tới hàng chục nghìn khách hàng sẵn sàng xuống tiền đặt cọc dù chưa được sờ tận tay hay nhìn thấy chiếc xe ngoài đời. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho niềm tin và uy tín mà VinFast đã tạo dựng được trong lòng khách hàng trong suốt thời gian qua", anh Đặng Sơn phân tích.

Tác giả: DIỆU AN

Nguồn tin: Báo Lao Động