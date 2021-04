Làm rõ việc nhóm cán bộ QLTT đô thị TP Bắc Kạn đánh hội đồng người bán rau

Your browser does not support the video tag.

Vào khoảng 16h30 ngày 9/4, tại khu vực đường vào chợ Đức Xuân (TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) xảy ra vụ nhóm người thuộc Đội quản lý trật tự đô thị TP Bắc Kạn lao vào đấm đá một người đàn ông bán hàng rau củ quả rong khiến dư luận hết sức bất bình.

Nhóm người thuộc Đội quản lý trật tự đô thị TP Bắc Kạn lao vào đấm đá tàn nhẫn một người đàn ông bán hàng rau củ quả rong.

Theo tìm hiểu của PV, vào thời gian trên, nhóm người thuộc Đội quản lý trật tự đô thị TP Bắc Kạn đi trên một xe tải bất ngờ xuất hiện trước khu bán hàng rau củ quả rong của người đàn ông tên Triệu La Luyện (SN 1978, thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông).

Do khu vực trên nằm ngoài chợ Đức Xuân, nên nhóm cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị TP Bắc Kạn vừa có mặt đã thông báo tạm giữ các loại mặt hàng rau củ quả của anh Triệu La Luyện.

Sau một hồi giằng co, tranh cãi, xô đẩy, nhóm cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị TP Bắc Kạn đồng loạt lao vào đấm đá hội đồng người đàn ông bán rau củ quả rong này một cách tàn nhẫn. Bất chấp được người dân lao vào can ngăn.

Người bị đánh hội đồng - anh Triệu La Luyện.

...

Kể lại sự việc, người bị đánh hội đồng - anh Triệu La Luyện cho biết: "Lúc các cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị TP Bắc Kạn có mặt, tôi có van xin đừng thu hàng nhưng các đồng chí vẫn cố giằng lấy và chửi bới thậm tệ. Họ còn dẫm đạp lên sạp hàng.

Vì xót của, tôi có giằng lại ít rau củ quả và đẩy các anh ấy ra. Được một lúc thì cả nhóm cán bộ đi cùng lao vào đấm đá, tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận. Có người còn lên gối liên tục vào bộ phận sinh dục của tôi…".

Ngay sau sự việc, anh Luyện được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cấp cứu. Kết quả siêu âm ban đầu xác định, anh bị: Tràn dịch màng tinh hoàn 2 bên, đa chấn thương phần mềm, dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt…

Kết quả siêu âm ban đầu xác định, anh Luyện bị: Tràn dịch màng tinh hoàn 2 bên, đa chấn thương phần mềm, dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt…

Ông Bùi Tuấn Hùng, Trưởng Công an TP Bắc Kạn cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc xảy ra va chạm giữa nhóm cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị TP Bắc Kạn với một người đàn ông bán hàng rong, tôi đã cử cán bộ của mình xuống hiện trường điều tra nguyên nhân, lấy lời khai của những người chứng kiến. Chúng tôi sẽ sớm có kết luận về vụ việc. Đồng thời xác định nếu bên nào vi phạm pháp luật sẽ kiên quyết xử lý theo quy định".

ANTT sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tác giả: Đoàn Tân

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn