Làm phục vụ gần trụ sở CA sau khị bị truy nã

Đối tượng trốn truy nã vừa bị bắt là Nguyễn Hoàng Phúc (40 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Đắk Nông). Được biết Phúc là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó trung tuần tháng 9/2016, Phúc có liên quan đến vụ đánh nhau dẫn đến thương tích cho người khác. Trong lúc công an tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án thì Phúc bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30/9/2016, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Glong ra quyết định truy nã Phúc.

Qua rà soát, lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An phát hiện Phúc là bị can trốn lệnh truy nã, đang phục vụ cho một quán ăn tại P.2, TP.Tân An. Quán ăn này chỉ cách trụ sở Công an phường vài trăm mét.

Ngày 11/9, trinh sát hình sự bắt giữ Phúc, sau đó làm thủ tục bàn giao Phúc cho Công an H.Đắk Glong.

Nguyễn Hoàng Phúc bị bắt tại quán ăn

Còn nhớ trước đó ở Hòa Bình cũng xảy ra một sự việc rất hi hữu, một đối tượng bị truy nã nhưng vẫn trúng truyển công chức và công tác trong ngành tòa án.

Đối tượng đó là Nguyễn Quang Huy (47 tuổi, nguyên cán bộ TAND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

Vào năm 1992, trong thời gian làm nhân viên bảo vệ tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trương Phú Quyền (SN 1965, ở Hòa Bình) phát hiện việc quản lý thiếu chặt chẽ đối với bể chứa dầu thủy lực TN22 (loại dầu đặc chủng) nên nảy sinh ý định trộm dầu thủy lực để bán lấy tiền nên đã rủ một số người cùng tham gia, trong đó có Nguyễn Quang Huy.

Huy và đồng phạm đã 3 lần lấy cắp được 360 lít dầu, gây thiệt hại cho Nhà máy thủy điện Hòa Bình hơn 2,2 triệu đồng.

Năm 1993, Quyền và đồng phạm bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 3-5 năm tù giam. Riêng Nguyễn Quang Huy bỏ trốn khỏi địa phương.

CQĐT đã ra lệnh truy nã, quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Quang Huy.

Nhưng do không có sự rà soát, tổ chức truy bắt đối tượng truy nã nên Huy vẫn đi học tại chức luật tại địa phương. Thậm chí bị cáo đã trúng truyển công chức và công tác trong ngành tòa án, làm Chánh văn phòng. Đến 28/11/2019, Huy bị bắt theo lệnh truy nã. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với Huy để xử lý theo pháp luât.

Ngày 29/7/2020, TAND TP Hòa Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy mức án 30 tháng tù treo vì tội Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về An ninh quốc gia”.

Tác giả: Tường Vi (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt