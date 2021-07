Lại cháy cửa hàng giữa đêm ở Vinh, 4 người sống sót nhờ cửa phụ

Vụ cháy xảy gia giữa đêm, nhưng lần này lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến dập tắt đám cháy kịp thời.

Rạng sáng 1/7, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa số 73 đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã nỗ lực dập tắt đám cháy.

Cụ thể, vào hồi 2h48, Trung tâm chỉ huy 114, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy tại số nhà 73, đường Nguyễn văn Cừ, thành phố Vinh. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 huy động 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy, 21 CBCS, cùng các thiết bị chuyên dụng, nhanh chóng tới hiện trường.

Địa điểm xảy ra cháy là cửa hàng bán hoa tươi nằm ở tuyến phố kinh doanh sầm uất nhất TP Vinh

...

Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, được sử dụng để kinh doanh hoa tươi nên có nhiều vật dễ cháy. Tầng 2 của ngôi nhà là nơi sinh hoạt của 4 người trong gia đình. Nhà thiết kế cửa cuốn nên lực lượng chữa cháy phải khá vất vả để phá cửa tiến vào bên trong. Đám cháy đã khiến khói đen dày đặc bao phủ toàn bộ tầng 1 ngôi nhà.

Rất may, tại thời điểm xảy ra cháy, 4 người đang ngủ tại tầng 2 đã kịp thời phát hiện và chạy theo lối cửa phụ.

Không lâu sau đó, các chiến sĩ PCCC đã dập tắt được đám cháy, kịp thời ngăn cháy lan lên tầng 2. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản ở tầng bị hư hỏng gần như hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào đêm 14 rạng sáng 15/6, cũng đã xảy ra vụ cháy phòng trà trên đường Đinh Công Tráng, Nghệ An. Do vụ cháy xảy ra trong đêm tối, nhà không có lối thoát hiểm nên đã làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, 1 phụ nữ đang mang thai.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao Thông