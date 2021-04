Lá thư cảm động của phạm nhân mong được hoàn lương ở tuổi xế chiều

Một ngày cuối tháng 3/2021, chúng tôi có dịp ghé thăm cơ quan Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đón chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện cho biết, hiện đơn vị đang trong quá trình thụ lý nhiều vụ án, trong đó đơn vị vừa nhận được lá thư “đặc biệt” của đối tượng được thức tỉnh bởi những việc làm đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân.

Đó là lá thư đầy cảm xúc muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi của đối tượng Đặng Công Nguyên (SN 1970), trú ở khối Trần Phú, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An gửi đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Bức thư đầy cảm động của Đặng Công Nguyên.



Nhìn người đàn ông có vẻ mộc mạc trước mặt ít ai biết được Nguyên là đối tượng từng nhiều lần phạm tội. Cả thanh xuân của y hầu như đều ở trong tù.

Ngồi đối diện với chúng tôi, gương mặt của Đặng Công Nguyên như hằn lên những nét dằn vặt và hối tiếc về quá khứ đen tối của một thời lầm lỡ. Thế nhưng anh ta không che giấu thân phận cũng như không ngại ngùng tiếp xúc với người lạ. Dường như Nguyên khao khát muốn kể cho mọi người khác biết về quãng đời sa ngã của mình để những người đang ngấp nghé hay đã trót lao vào con đường tù tội lấy đó mà tự răn mình.

Bước sang tuổi xế chiều, Nguyên mới nhận ra những lỗi lầm của bản thân. Những 1992, Nguyên trộm cắp tài sản, bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và sau đó phải thụ án 7 năm tù (từ năm 1992 đến 1999). Ra tù được một năm sau đó, ngựa quen đường cũ, không chịu lao động, Nguyên lại tiếp tục vào con đường trộm cắp. 30 tuổi, Nguyên lại bị Công an bắt giữ. Nguyên tiếp tục vào tù, thi hành án phạt trong vòng 4 năm (2000 - 2004).

Khi bước sang tuổi 38, Nguyên được bố mẹ động viên cưới vợ. Những tưởng sau khi lập gia đình y sẽ tu chí làm ăn, lương thiện. Tuy nhiên, năm 2014, Nguyên tiếp tục phạm tội và phải vào tù lần nữa. Có lẽ việc phạm tội và vào tù với Đặng Công nguyên đã trở thành một quy luật lặp đi, lặp lại trong suốt tuổi thanh xuân của mình.

Mới đây, ngày 9/3/2021, Đặng Công Nguyên điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 37B – 137.40 đi từ Nghệ An đến địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để trộm tài sản. Đặng Công Nguyên đến nhà văn hóa thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, dùng thanh sắt mang theo phá khóa, mở cửa lấy trộm 3 chiếc loa và 1 bộ máy vi tính. Sau khi lấy trộm, Nguyên đưa tài sản ra nơi cất dấu xe thì bị Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang.

...

Khác với hững lần trước đó, lần này Nguyên đã được các chiến sĩ công an huyện Nghi Xuân thức tỉnh được lương tri của bản thân và y khát khao được làm lại cuộc đời. “Cuộc đời của tôi đã vào tù ra tội nhiều lần nhưng chưa ở cơ quan Công an nào cho tôi một cảm nhận về tình người, tính nhân văn của người cán bộ, chiến sĩ Công an đối với người phạm tội như ở Công an huyện Nghi Xuân”, Nguyên trải lòng.

Đặng Công Nguyên mong muốn sau này mãn hạn tù, sẽ trở thành người chồng, người bố tốt của các con và người có ích cho xã hội.



Theo lời kể của các cán bộ Công an huyện Nghi Xuân, sau một thời gian tạm giữ Nguyên để điều tra làm rõ vụ việc. Nguyên bất ngờ có nguyện vọng xin cán bộ điều tra chiếc bút và một tờ giấy. Các chiến sỹ lúc đầu cũng không biết Nguyên dùng để làm gì. Một lúc sau Nguyên bất ngờ gửi bức thư cảm ơn và xin lỗi đến lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân.

Trong lá thư Nguyên viết có đoạn: "Gửi lời cảm ơn và xin lỗi quê hương Nghi Xuân, quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đã dùng bằng chữ Tâm để chiến thắng với những người phạm tội như tôi…".

Khi niềm tin, mầm thiện được đánh thức, Đặng Công Nguyên thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội và mong muốn sau khi mãn hạn tù để làm con người tốt, có ích cho xã hội. Chính sự ân cần, động viên chia sẻ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi xuân đã đánh thức chất thiện lương trong con người Đặng Công Nguyên.

“Điều làm tôi băn khoăn lương tâm là vì tôi đã từng phạm tội ở nhiều nơi và đã từng vào tù ra tội nhưng tôi không cảm nhận được gì. Nhưng từ khi bị bắt vào Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, trước hết là chữ Tâm sau là tính nhân văn và nhân đạo đối với người phạm tội như tôi và tôi đã tỉnh lại chút bản thân con người thật của tôi để tôi hướng thiện làm lại con người mới, sau này mãn hạn tù tôi sẽ là người chồng, người bố tốt của các con tôi, là công dân tốt cho cộng đồng và xã hội…”, trích từ lá thư của Đặng Công Nguyên.

Và cuối lá thư Nguyên mong muốn: “Sau này mãn hạn tù, sẽ trở thành người chồng, người bố tốt của các con tôi và người có ích cho xã hội…”.

Khi ở tuổi xế chiều, thời gian đối mặt với pháp luật của Nguyên tuy vẫn còn dài. Song, điều quan trọng con người ấy đã nhận thức được sai lầm của mình. Với những dòng chữ nguệch ngoạc, chân thành ấy, tôi tin rằng con đường trở về của người đàn ông này sẽ sớm rộng mở, cũng là cơ hội để khắc phục lỗi lầm, sớm trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: "Sau khi được các cán bộ ân cần, động viên Đặng Công Nguyên đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội trước đó. Chúng tôi cũng rất cảm động trước những dòng chữ chân thật của Nguyên, mong rằng Nguyên đã thật sự hối lỗi và sớm trở thành người có ích cho cộng đồng. Sẽ không bao giờ quá muộn nếu ai đó biết hối lỗi chân thành".

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn