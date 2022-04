Kỳ tích cháu bé 7 tháng tuổi sống sót sau gần 1 giờ rơi xuống biển

Kỳ tích đã xảy ra

Sáng 29/4, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, Đại úy Vũ Văn Hoàn, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Hạ Mai thuộc Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) còn rất xúc động khi kể câu chuyện đơn vị đã cứu sống được bé gái mới hơn 7 tháng tuổi bị rơi xuống biển lúc rạng sáng ngày 28/4.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Ngọc Vừng nhanh chóng đưa bé gái bị rơi xuống biển gần 1 giờ đồng hồ vào đất liền điều trị

Theo lời kể của Đại úy Vũ Văn Hoàn, khoảng 6h40 sáng 28/4, đơn vị đã nhận được tin báo của ngư dân Hà Văn Sinh về trường hợp cháu gái mới hơn 7 tháng tuổi bị rơi xuống vùng biển cách đảo Hạ Mai (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 800m.

Ngay lập tức, đơn vị đã cử xuồng cùng 3 cán bộ lập tức lên đường. Do điều kiện sóng lừng lên cấp 5, vùng biển rộng, việc tìm kiếm trong điều kiện xuồng công tác nhỏ, nên đơn vị đã nhanh chóng huy động thêm các phương tiện đang khai thác thủy sản quanh khu vực để khoanh vùng, tìm kiếm bé gái bị rơi xuống biển.

Mặc dù sóng to, gió lớn, nhưng với tinh thần "cứu dân như cứu người thân của mình", đến khoảng hơn 7h, tổ công tác đã phát hiện được bé gái lập lờ trên mặt nước biển và có dấu hiệu sắp bị sóng đánh chìm.

Đúng lúc ấy, ông Hà Văn Sinh – ông nội cháu bé cùng kịp phát hiện ra cháu bé. Thế là cả cán bộ biên phòng và ông Sinh cùng vội vàng lao xuống biển vớt được cháu bé đưa lên xuồng.

"Lúc này, cháu bé đã có biểu hiện tím tái do sặc nước, trong tình trạng giữa "lằn sinh tử", Đại úy Hoàn nhớ lại.

Bằng các kỹ năng của mình, tổ công tác của Trạm Biên phòng Hạ Mai đã hô hấp, sơ cứu cho bé gái rồi điện báo cáo chỉ huy Đồn Biên phòng Ngọc Vừng để bố trí xuồng đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (TP Cẩm Phả) để chữa trị.

"Lúc đưa cháu bé lên bờ, không ai nghĩ sẽ cứu được cháu. Vậy mà kỳ tích đã xảy ra, khi chúng em vỗ lưng, móc họng, hô hấp một lúc thì cháu bé bỗng phun nước rồi bật khóc lanh lảnh. Cả gia đình và đơn vị òa khóc. Người lớn trong tình huống này cứu được đã khó, vậy mà cháu gái mới hơn 7 tháng tuổi vượt qua được. Em có 13 năm quân ngũ, từng cùng đồng đội nhiều lần đối diện với nguy nan, cứu dân trên biển, nhưng đây có lẽ là sự xúc động, ấn tượng lớn nhất đối với em", Đại úy Hoàn rưng rưng kể lại.

"Cháu gái tôi như được sinh ra lần thứ 2…"

Trao đổi PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Hà Văn Sinh cho biết, đang đưa phương tiện về quê ở TP Móng Cái (Quảng Ninh).

"Cháu nội tôi phúc lớn, mạng lớn quá chú ạ. Từ qua đến giờ, gia đình biết ơn và coi các chú Bộ đội Biên phòng như là người sinh ra cháu gái tôi lần thứ 2…", ông Sinh nói trong tiếng nấc vui mừng.

Theo lời kể của ông Hà Văn Sinh, cả gia đình ông đều làm nghề kéo cốc ruốc trên vùng biển huyện Vân Đồn, điều kiện kinh tế gia đình cũng ổn định. Cháu gái bị nạn sáng qua tên là Hà Linh Đan, sinh ngày 10/9/2021, là con của anh Hà Văn Nam (SN 1998) và chị Nguyễn Thị Liễu (SN 2002) - con trai, con dâu ông Sinh.

Thông thường, khi đi biển thì anh Nam, chị Liễu gửi con ở nhà, nhưng vì con út ông Sinh là Hà Thị Hòa được nghỉ học, nên muốn theo bố mẹ và anh chị đi biển chơi. Thế là ông Sinh chiều con gái cho đi theo và bế luôn cả bé Linh Đan đi cùng.

Chiếc mảng xốp của gia đình ông Hà Văn Sinh - nơi bé Linh Đan bị rơi xuống biển

Sáng sớm hôm qua, khi cả nhà tập trung kéo cốc ruốc, Hà Thị Hòa được giao nhiệm vụ trông bé Linh Đan. Thế nhưng Hòa lại ra xem gia đình kéo cốc ruốc, bỏ quên cháu gái đang nằm lẫy ở mạn của mảng xốp.

Lúc cả nhà không thấy tiếng Linh Đan ê, a mới hốt hoảng tập trung đi tìm. Tìm mãi không thấy bé, ông Hà Văn Sinh mới hớt hải gọi điện kêu cứu Trạm Kiểm soát Biên phòng Hạ Mai.

"Đời tôi bao phen thập tử, nhất sinh và chứng kiến bao vụ bị nạn trên biển. Nhưng tình huống cứu được cháu tôi như này chắc chắn chỉ có một lần trong đời. Bởi không ai biết là cháu rơi xuống biển lúc nào, chỉ áng chừng gần giờ đồng hồ thôi. Khi bộ đội biên phòng cùng lao xuống biển vớt cháu lên, tôi đã chợt nghĩ là cháu tôi "hỏng mất rồi!", ông Sinh tâm sự.

Hiện, ông Sinh cho biết, sức khỏe của bé Linh Đan đã bình phục, các bác sỹ nói chỉ cần theo dõi một thời gian nữa là có thể ra viện.

"Ơn cứu mạng cháu của Bộ đội Biên phòng, không biết bao giờ gia đình chúng tôi đền đáp được. Không những thế, các chú bộ đội còn lo lắng sức khỏe của bé bị ảnh hưởng và hoàn cảnh của gia đình khó khăn nên bày tỏ sẵn sàng huy động kinh phí để hỗ trợ điều trị cho cháu khiến chúng tôi rất xúc động. Tôi dự định đưa mảng về nhà xong, trước mắt là sẽ viết thư cám ơn đơn vị", ông Sinh phấn khởi nói.

