Kỳ lạ: PVcomBank báo lãi, kiểm toán AASC nói lỗ gần 500 tỷ đồng?

PVcomBank báo lãi, AASC nói lỗ gần 500 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra ngày 24/4/2021, đại diện Ban lãnh đạo PVcombank cho biết, năm 2020, doanh thu hợp nhất của PVcomBank đạt 13.298 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 73,6 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch năm. Doanh thu ngân hàng mẹ đạt 13.123 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ đạt 66,2 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm. Tổng tài sản tính đến 31/12/2020 của PVcomBank đạt 180.567 tỷ đồng, tăng 10% so với 31/12/2019

Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán độc lộc số 190421.002/BCTC.KT1 của Công ty kiểm toán AASC đã đưa ra 7 ý kiến ngoại trừ, cho rằng, ngân hàng này có thể đã bị lỗ hàng trăm tỷ đồng trong năm 2020 nếu hạch toán đúng theo quy định.

AASC cho rằng PVcomBank lỗ gần 500 tỷ đồng năm 2020. Ảnh: PVcomBank



Theo đó, ngày 31/12/2020, PVcomBank chưa thực hiện phân loại nhóm nợ, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu đầy đủ đối với các khoản cho vay của khách hàng theo quy định hiện hành. Báo cáo kiểm toán độc lập cho rằng, nếu ngân hàng thực hiện theo đúng quy định, thì Tổng lợi nhuận trước thuế sẽ giảm 541,189 tỷ đồng.

AASC cũng cho rằng PVcomBank chưa thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác đầy đủ theo quy định hiện hành. Nếu thực hiện theo đúng quy định, thì tổng lợi nhuận trước thuế sẽ tiếp tục giảm thêm 130,262 tỷ đồng.

Trong năm 2020, ngân hàng đã thu hồi một khoản đầu tư dài hạn đã bán trên và hạch toán lãi phát sinh từ giao dịch này trong năm 2017 vào chi phí hoạt động khác. Báo cáo kiểm toán cho rằng, nếu ngân hàng thực hiện theo đúng quy định, thì “Tổng lợi nhuận trước thuế” tăng lên 37,556 tỷ đồng.

Như vậy theo AASC, nếu hạch toán đúng quy định hiện hành, tổng lợi nhuận trước thuế của PVcomBank năm 2020 sẽ giảm 569,354 tỷ đồng. Đồng nghĩa PVcomBank có thể sẽ lỗ trước thuế 493.6 tỷ đồng thay vì con số lãi trước thuế gần 76 tỷ đồng trên báo cáo...

Gánh nặng nợ xấu

PVCombank cũng là một cái tên được nhắc đến khi tỷ lệ nợ xấu tăng. Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của PVcomBank đạt 181.394 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2019. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 9,23% (quy định ≥ 9%). Tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2020 là 2,2%...

Theo báo cáo tài chính riêng 2019, tổng nợ xấu của PVcomBank tại thời điểm cuối năm 2019 khoảng 918 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,17% so với 2,48% cuối năm 2018. Nhưng nếu tính cả nợ xấu của VAMC đã mua chưa xử lý được thì con số này vào khoảng 6.016 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ nợ xấu ở mức 7,68% so với 7,87% vào cuối năm 2018.

Nhà băng nhiều tai tiếng

Khách khiếu nại không rút được 52 tỷ đồng tiết kiệm

Ngày 22/1/2021, PVcomBank có thông cáo báo chí về việc ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang gửi đơn thư khiếu nại tới một số cơ quan báo chí về việc PVcomBank chưa giải tỏa sổ tiết kiệm mà ông Toàn và bà Trang gửi tại ngân hàng này.

Theo vụ việc, ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang (hộ khẩu thường trú tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) cho biết tháng 10/2018, ông Toàn và vợ là bà Tạ Thị Thu Trang gửi tiết kiệm tổng số tiền 52 tỷ đồng, chia làm 3 sổ tiết kiệm tại PVcomBank, một sổ trị giá 12 tỷ đồng đứng tên ông Toàn, 2 sổ còn lại trị giá 40 tỷ đồng đứng tên bà Trang.

Trụ sở một chi nhánh PVcomBank. Ảnh: Zing



Cuối năm 2018, vợ chồng ông Toàn phát hiện cả 3 sổ tiết kiệm của mình bị phong tỏa do cầm cố để bảo lãnh cho Công ty TNHH cơ điện và xây dựng Jeongho Landmark VN (Công ty Jeongho) vay vốn tại PVcomBank. Tuy nhiên, ông Toàn khẳng định không biết Công ty Jeongho và chưa bao giờ ký vào các văn bản bảo lãnh vay vốn cho công ty này vay vốn.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, PVcomBank đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan cho Cơ quan an ninh điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để trình báo và đề nghị điều tra.

PVCombank Đồng Nai bị tố lừa đảo

Tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Thị Xuân Bích (39 tuổi) và ông Trấn Bá Thắng (27 tuổi), cùng ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Vân (Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng), bà Trần Diệu Hương (Kiểm soát viên) của PVcombank Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Hoàng Kim); ông Trần Trung Nam (khách hàng của PVcombank Đồng Nai) có hành vi chiếm đoạt tài sản hơn 70 tỷ đồng.

Sau khi vào cuộc điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án.

Đến tháng 1/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) Chi nhánh tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Pvcombank chi nhánh Đồng Nai cùng với nhân viên, khách hàng và một giám đốc công ty xuất nhập khẩu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của 2 khách hàng khác.

Cán bộ PVcomBank chi nhánh Thái Bình bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo Báo Lao động, ngày 4/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Binh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trưởng phòng và nhân viên Ngân hàng PVcomBank tại chi nhánh Thái Bình về tội "Giả mạo trong công tác".

Hai bị can bị khởi tố là Trần Thị Ngọc Thủy (sinh năm 1978) trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình và Nguyễn Thị Hải Hoàn (sinh năm 1990), trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là chuyên viên phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình.

Theo nguồn tin của Báo Dân sinh, 2 cán bộ của Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình vừa bị khởi tố có liên quan đến việc xác nhận Hồ sơ năng lực cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560) có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư diện tích trên 7,1ha ở xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Tại phiên đấu giá ngày 26/7, công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc là đơn vị bỏ thầu cao nhất và trúng thầu với mức giá 13.586.800 đồng/m2. Tuy nhiên, sau đó công ty này đã bỏ chạy chấp nhận mất hơn 40 tỷ đặt cọc.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn